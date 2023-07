Mate Janković doživio grozno iskustvo u luksuznom hotelu na Jadranu: 60 eura čistog razočaranja!

Naš poznati chef Mate Janković nerijetko putem svog Facebook profila sa svojim pratiteljima dijeli gastro iskustva iz raznih kuhinja, što domaćih, što stranih. Iako svi najviše vole pratiti kako u detalje opisuje neko jelo, preporučuje ili ‘kudi’, Janković se ponekad dotakne i osoblja restorana ili samog ambijenta, ali i cijena. Upravo kombinaciju svega ovoga komentirao je nakon posjeta jednom novom hotelu s pet zvjezdica koji je niknuo na Jadranu i jasno detektirao problem – visoka cijena koja bi mu bila prihvatljiva da je bila opravdana. “Sve je bilo ispodprosječno” “Prije nekoliko tjedana bio sam na jugu i pao je dogovor da odemo na doručak u jedan novi hotel s 5 zvjezdica. Zanimalo nas je i htjeli smo vidjeti kako sve skupa izgleda.

Osoblje nas je kulturno dočekalo. Rekli smo da nismo gosti hotela i da želimo doručak na što su nas sjeli za stol i ponudili opcije doručka. Možemo birati između a la carte, ali možemo sa buffet stola.

Obišao sam buffet stol i razočarao se. Sve je bilo ispodprosječno. Pastrie selekcija bila je neprimjerena hotelu od 5 zvjezdica, a ostatak stola otužan. Salame i sirevi supermarket kvalitete, banje s jajima loše i poluprazne, manjak opcija s voćem, žitaricama i kruhom. Osoblje iako vrlo ljubazno – neiskusno i nedoraslo zadatku”, opisao je Janković uvodno situaciju pa nastavio.

Razočaranje za 60 eura

“Naručili smo a la carte. Jedan omlet i jaje Benedict. Omlet je bio bez dva od tri naručena dodatka, a Benedict…. jedno(!?) poširano jaje na komadu prepečenog baguetta, rijetki Hollandaise i bez šunke.

Ukazao sam servisu na grešku na što mi se ljubazna konobarica ispričala, ali bila je potpuno nesvjesna (ne)kvalitete hrane koju je isporučila. Zatim je s buffet stola donijela pureću šunku kojoj u tom jelu nije mjesto. Dakle, iskustvo je bilo razočaravajuće, a račun je bio 60 eura.

Cijena je ok jer znate da je to hotel od pet zvjezdica. Očekujete od hotela da bude nešto skuplji, ali ako nešto košta ‘pet zvjezdica’, onda ‘mora pet zvjezdica’ i vrijediti”, naveo je Janković i poentirao:

“To je problem groznog vođenja države”

“Ono što nije ok je da tu ništa nije bilo ‘pet zvjezdica’. Kvaliteta namirnica, znanje osoblja i kompletan ugođaj bili su grozni. Ali…naplaćeno je kao da je sve bio top. To nije problem osoblja.

To je problem groznog vođenja države, porezne politike u turizmu, kao i nedostatka strategije razvoja istog. Kada jednoj industriji fali 50 000 ljudi, ona je osuđena na borbu i na pad kvalitete. Imaš to što imaš, radiš s time što možeš. Imam lokal, znam kakva je to borba i nikad, ali nikad osoblje nije krivo.

Vrijednost za novac

Osim gore navedenih faktora krivi su vlasnici i kriv je management koji se nije prilagodio situaciji i mjestu u kojem funkcionira.

I za sve što se desi u SOL tapasu – kriv sam ja i samo ja. Ja biram osoblje i odgovoran sam za njihov trening. Ja formiram ponudu, ja biram i odobravam namirnice.

Dakle, namirnice su odabrali ljudi koji to vode, netrenirano osoblje je na flooru, a cijenu za cijeli doživljaj isto tako su izabrali odgovorni. I tu dolazimo do najvećeg problema. Vrijednost za novac. Postavili su cijenu koja opravdava visoka očekivanja gosta. Ako ta očekivanja nisu ispunjena, dolazi do nezadovoljstva.

“Ili budi kvalitetniji ili jeftiniji”

Ili budi kvalitetniji ili jeftiniji. Nema druge opcije. Svi su u krizi, nitko u EU ne živi tako dobro da baca novce. Mislim da ćemo svi u godinama koje dolaze imati još većih problema jer ovaj model nije održiv.

Nažalost, ovo je situacija koja se može preslikati po cijelom Jadranu i ovakve priče čujem sa svih strana. Ništa neće promijeniti navike koje imamo kao nedostatak novca, prazne sobe, hoteli i restorani.

“To je problem cijele države”

U konačnici to je problem cijele zemlje jer na ovaj ili onaj način svi građani žive od turizma. Neki direktno, a neki preko poreza i prireza koji se namaknu od njega.

P.S. Da jedna stvar bude jasna – nitko ne navija za blagostanje i prosperitet svih koji se bave turizmom više od mene. Samo se bojim da ovo nije put”, zaključio je Janković, a nakon nekog vremena javio se ponovno kako bi otkrio da se u njegovoj objavi prepoznalo osoblje hotela te je kontaktiran od strane odgovorne osobe zbog prigovora kojeg je javno uputio ne navodeći niti slovo hotela.

Jedna anegdota:

Isprika hotela

“Javila se odgovorna osoba iz hotela o kojem sam pisao. Prepoznali su situaciju koja se desila, svjesni su greške, iskreno su se ispričali i pozvali me da budem njihov gost. Time su dokazali da im je stalo, a to je već pozicija koja nudi mogućnost napretka. Hvala im na profesionalnom ponašanju u ovoj situaciji i želim im da im biznis uspije. Navijam za njih i da ovakvih kritika imaju što manje. Kritike su dobre ako su dobronamjerne i argumentirane, a moja svakako dolazi iz te pozicije”, poručio je Mate Janković, ali nije otkrio hoće li opet posjetiti isti hotel.

Ove sezone, možda više nego ikad, slušamo o visokim cijenama na našoj obali, turistima koji su nezadovoljni cijenama, od smještaja, do hrane i pića, no Janković je detektirao jasan problem, a to je da mnogima cijene ne bi bile problem, da su u skladu s njima usluge i proizvodi koji se nude, no sudeći po dosadašnjim kritikama, mnogi su vođeni željom za brzom zaradom sa što manje ulaganja, nažalost, daleko od ozbiljnog turizma.