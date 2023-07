Mate Bulić odao priznanje kumu Thompsonu: ‘To je najviše njegova zasluga’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevačka legenda Mate Bulić nedavno je održao veliki koncertni spektakl na Đakovačkim vezovima. Tom prilikom je za domaće medije progovorio o svojem životu, karijeri, te tko mu je najveći izvor podrške.

Osim obitelji koju neizmjerno cijeni, puno mu znači i podrška prijatelja. Od njih je posebno izdvojio svojeg kuma, svima poznatog Marka Perkovića Thompsona, koji je napisao neke od Bulićevih najpoznatijih pjesama.

“To je najviše njegova zasluga i on je to cijeli život mene poticao u tom pravcu da pjevam onako kako on smatra da je to, a on je to najbolje odabrao”, izjavio je Bulić za In Magazin.





Mate je inače nekoć bio i veliki zaljubljenik u nogomet, no ljubav prema glazbi ipak je prevladala. “Završili smo tu epohu, zatvorili tu knjigu, rekli nogometu zbogom i sad imaju neke druge životne čari, na primjer kao pjesma koja me ispunjava,” pojasnio je.

‘Imao sam sto pitanja’

Nekoliko mjeseci borio se također i sa koronavirusom, čije posljedice osjeća i danas. Radi bolesti završio je ne samo u bolnici, već i u induciranoj komi. U tom periodu, kaže, nije nimalo vladao samim sobom.

“Tek se sjećam tog drugog dijela, dakle to je već bio sedmi mjesec, kad su me stavili na civilni sektor i tu sam na neki način počeo razgovarati i komunicirati sa ženom. Pa sam pitao što mi je bilo, kako sam ovako mršav, sto nekakvih pitanja, pa su mi rekli da sam dobio koronu,” iskren je pjevač.

Trenutačno se ovaj veliki glazbenik bavi radom na autobiografiji. U njoj će sa čitateljima podijeliti kako je bilo raditi na njemačkim gradilištima, te što je najviše obilježilo njegovih zavidnih četiri desetljeća karijere. “Moraju me prepoznati onakvog kakav ja jesam,” zaključio je.