MATE BULIĆ HVALI SE S MILIJUNIMA: Što kralju dijaspore poručuju fanovi i kakve veze ima s Thompsonom

View this post on Instagram

9 000 000 !!! Video #jasamnateponosan pogledali ste više od 9 milijuna puta na YouTube-u. Od srca vam HVALA ❤️ idemo do desetke! @franopehar @rokmaver @damvuk.official @tarapanaband @dusanbacic @bojan.dragojevic #JASAMNAVASPONOSAN ❤️