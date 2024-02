Matavulj bio na tapeti Hrvata, prošao pakao: Obilježila ga tragedija Dolores Lambaše

Autor: I.D.

Stojan Matavulj hrvatski je kazališni, televizijski i filmski glumac kojega imamo priliku gledati u seriji Kumovi, u ulozi Zvone Akrapa. Poznat je po ulozi Zdravka Mačeka u kontroverznoj seriji “Zakon!”. Uspješno je glumio u filmovima “Što je muškarac bez brkova?”, “Sonja i bik”, “Svećenikova djeca” i “Lavina”.

“Miješaju me za sve likove koje sam glumio, jer kao što sam rekao, na prvi pogled smo dosta slični. Tek kad me malo bolje pogledaju, vide da sam to ja, a ne Maček, Ilija, Zvone ili neko četvrti”, rekao je glumac svojedobno za Novu TV.

Uz glumu, Matavulj se bavi i glazbom. Autor je komedije-monodrame “Cabaret: Komušanje Mozga”, režirao je i poznati komad “Volim Njofru”, u kojem je tumačio glavnu ulogu s Mirelom Brekalo, a zajedno s Arijanom Čulinom. “Gluma je moje zanimanje, poziv i hobi, a bilo bi lijepo kad bi to sve mogla biti i glazba”, priznao je tada ovaj glumac.

Na duši nosi težak teret

Inače, Matavulja mnogi Hrvati pamte i po tragediji u kojoj je život izgubila mlada glumica Dolores Lambaša. Bilo je to 2013. godine, tada je automobilom upravljao njezin kolega Stojan Matavulj, a nesreća se dogodila oko 6:45. Na autocesti A3 kod Velike Kopanice, sto metara prije ulaska na Slavoniku, Matavulj, koji je upravljao Nissanom, udario je u stražnji dio VW Pola.

Kako su tada pisali mediji, od siline udarca Lambaša je ispala iz automobila te je s teškim ozljedama prevezena u bolnicu Dr. Josip Benčević. Ondje su se liječnici borili za život lijepe glumice, no u tome, nažalost, nisu uspjeli. Dolores je preminula oko 14 sati. Imala je 32 godine.

Matavulj je u veljači 2015. godine bio osuđen na devet mjeseci zatvora s dvogodišnjim uvjetom, a u kasnijem sudskom procesu ta kazna je povećana na godinu dana iza rešetaka. Nesreća se dogodila zbog vožnje pod utjecajem umora, nepropisne brzine i alkohola. U listopadu 2016. godine Matavulj je počeo služiti kaznu, ali zbog dobrog ponašanja pušten je iz zatvora nakon osam mjeseci.

“Ja sam izvan sebe, u šoku sam i duboko sam potresen što sam izgubio dragu prijateljicu. Jako teško proživljavam ovo sve”, govorio je tada glumac te dodao: “Ne mogu se toga trenutno prisjećati. Izgubio sam dragu prijateljicu. Šaljem sućut obitelji Lambaša, meni je ovo najgori dan u životu.” Inače, Matavulj je u braku sa suprugom Brankom, s kojom ima dva sina, Simona i Igora.