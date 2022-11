‘MASNA, OČERUPANA, SPALJENA’ Maja Šuput opet šokirala javnost: ‘Samu sebe skoro nisam prepoznala’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

“Supertalent” ne prati se uvijek samo zbog nevjerojatnih talenata i genijalnih nastupa, već se iz tjedna u tjedan iščekuju modne kombinacije ljepšeg dijela žirija. Koliko god nas Martina oduševljava svojom gracioznošću, toliko nas Maja uvijek ostavi bez teksta svojom pojavom. Majina vrckavost i ideje stilista Marka Grubnića, koji je zaslužan za sve kombinacije svoje prijateljice, definitivno su dobar spoj za šokiranje javnosti.

Javnost je govoto uvijek podijeljena pri donošenju modnog suda, ali je jedno sigurno – nitko ne može ostati ravnodušan na ono što Maja “servira”. U sinoćnjoj polufinalnoj emisiji uspjela nas je još jednom ostaviti bez teksta kada se na pozornici pojavila u iznimno visokim štiklama i nevjerojatno skrojenoj haljini, koja je sve Majine atribute stavila u prvi plan.



‘Što se tiče outfita, imali smo gotov outfit za prvu emisiju. Cijeli outfitje bio razrađen, kosa i make-up, ali Marko Grubnić je javio da ipak to nećemo imati, da on ima drugu viziju i da je ono sve negdje pospremio te da ćemo raditi nešto sasvim drugo. Kao i vi, mogu se pomoliti samo da to bude sjajno i vjerojatno ću to danas vidjeti prvi put kao i gledatelji, pa hajdemo vidjeti”, rekla je Maja prije emisije.

Maja je odjenula kratku ružičastu haljinu s prorezima i dekolteom, s kojega je gotovo nemoguće skinuti pogled. Stilist Marko zadao joj je muke vrlo visokim štiklama, pa je Maji, koliko god ona navikla na visoke cipele, trebalo vremena da dođe do svog mjesta.

Vjerujemo, a i po komentarima je očito, da se mnogima ovo izdanje svidjelo, no palo je mnogo kritika na Majinu frizuru. Maja je za prvu emisiju uživo stavila periku, koju je upotpunila žarko crvenim ružem, a upravo to je, prema mišljenju mnogih, narušilo cjelokupni dojam. “Sve top, samo mi frizura nije neka”, “Što se večeras dogodilo s frizurom?”, “Sve top osim frizure, pogotovo kad je kamera snimila izbliza”, “Frizura nikad nije podbacila, ali ova je! Izgledala je kao masna, očerupana, spaljena kosa, iako znamo da je perika. Nikad vise to, molim te”, neki su od komentara nezadovoljnih Majinih pratitelja.









I sama je Maja u objavi na Instagramu napisala kako se jedva prepoznala, a svi nestrpljivo čekaju iduću nedjelju. Tada nas očekuje još devet nastupa, a zasigurno i još jedno genijalno Majino izdanje, vrijedno najvećih svjetskih pozornica.