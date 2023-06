Maserka Vidoja Ristovića sve detalje otkrila policiji? Bila je uz njega do kraja: ‘Prestao je hrkati’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Nakon što je voditeljica Nikolina Pišek tijekom gostovanja u podcastu “Skip Or Beep” voditeljice Tatjane Jurić, otkrila njoj poznate detalje posljednjih sati života njenog preminulog supruga Vidoja Ristovića, vijest je odjeknula regijom, a među prvima se oglasio Vidojev otac, poznatiji kao Miša Grof.

Miša Grof je odmah zaprijetio Nikolini Pišek da će objaviti navodni popis njenih ljubavnika, na što se voditeljica nije previše obazirala. Potom ju je napala i Borna Kotromanić, no sada je priča dobila novi zaplet i to od strane srbijanskih medija.

Naime, Kurir donosi najnovije informacije od anonimnog izvora o tome što se događalo posljednjih sati Vidojeva života, ali i kakav je zapravo odnos imao sa ženom pored koje je preminuo.





Podsjetimo, Miša Grof tvrdi da je njegov sin preminuo tijekom masaže od iznenadnog zastoja srca, dok Kurir piše kako žena, za koju danas tvrde da još uvijek žaluje u samoći i da nosi crninu od kad je Vidoje preminuo.

Kako sad Kurir neslužbeno doznaje od izvora, mlada žena koja je bila s Vidojem u noći kad je preminuo, policiji je navodno tijekom očevida rekla da su se ona i Vidoje poznavali godinu dana, kao i da su tu večer kada je Vidoje preminuo imali spolni odnos.

“Ta djevojka ispitana je na licu mjesta. Rekla je da je po zanimanju fizioterapeut i da Vidoja poznaje oko godinu dana. Navela je da je on u braku s Nikolinom Pišek. Ispričala je da je Vidoje kod nje u stan došao dan ranije, oko 21.30 sati i da joj je donio haljinu za rođendan”, prenio je izvor što je žena rekla policiji.

“Policajcima je ispričala da je Vidoje popio jednu čašu votke nakon čega su imali seks. Poslije toga je zaspao. U nekom trenutku, kako je ispričala, on je prestao hrkati, što do tada nije bio slučaj i njoj je to postalo sumnjivo. Prišla mu je kako bi provjerila diše li, ali je ustanovila da on ne daje znake života. Tada je pozvala policiju i Hitnu pomoć”, tvrdi izvor.

Nakon toga djevojka je navodno nazvala Vidojevu majku, a u njen stan je prema pisanju Kurira, došao i Miša Grof.

“I Miša Grof je dao izjavu na licu mjesta. Rekao je da je njegov sin prethodne večeri bio kod njega u stanu i da je otišao oko 19 sati, i da mu nije poznato da je njegov sin imao neki zdravstveni problem te da ne zna zbog čega je mogao umrijeti”, tvrdi izvor.









Obdukcijom je utvrđeno da je Vidoje preminuo zbog upale srčanog mišića, najvjerojatnije virusnog porijekla. Kemijsko-toksikološkom analizom utvrđeno je da je Ristović u trenutku smrti bio u stanju teške alkoholiziranosti, s 2,83 promila alkohola u krvi.

Nikolina je u to vrijeme bila s kćeri u Zagrebu, a Vidoje im se trebao pridružiti dan kasnije.

“Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto…rekla je – Vido je umro, a ja sam rekla – Je li Vama dobro? Što se događa Marija? Jednostavno to neko vrijeme nisam procesuirala…”, rekla je Pišek.









“Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi s njime, a moj svekar je to formulirao kao masaža… Sve je jako čudno, uglavnom zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zatajenja srca”, rekla je Nikolina voditeljici Tatjani Jurić, a saznanja Kurira nije željela komentirati.