Martini Tomčić ‘pobjeglo’ pred kamerama, sve zbog jednog mladića: Evo što je izjavila

Autor: I.D.

Prva emisija “Supertalenta” iznjedrila je mnoge talente i one koji to nisu, no mađioničar Leon Dominik iz Zenice u Bosni i Hercegovini, osim trika s kartama, uspio je izvesti i nešto neočekivano.

‘Martina ovo apsolutno mrzi’

“Kao dijete sam se bojao pauka i onda sam ih počeo sakupljati i čuvati pored svoje glave da mogu taj strah prevazići. Možda sam malo čudan tip zbog stvari koje radim. Što je van kutije, meni je zanimljivo. Ako se ograničite, ako imate pogled samo ovako, to je loše za vas. Kad sam okružen ljudima, uvijek gledam kako da ih zadivim. Želim pokazati nešto što je u glavi čovjeka”, objasnio je Leon prije izlaska na pozornicu Supertalenta.

“Danas ću vam pokazati nešto što Martina apsolutno mrzi, ovo je napravljeno samo za nju”, najavio je prije nastupa, jer je otprije poznato da Martina Tomčić ne voli trikove s kartama, što je i sada potvrdila.





“Vjerujete li da stvari koje ste napravili u prošlosti diktiraju gdje ste danas u budućnosti”, pitanje je koje je postavio žiriju i publici prije nego što je pokazao svoj talent.

‘Dosta ljudi ovdje ovo neće vizualizirati’

Članovi žirija su uglavnom odgovorili potvrdno, pa je Leon došao do Martine s kartama i zamolio ju je da ih ne gleda kao karte, već kao knjigu.

“Ima dosta sličnosti, ovo je napravljeno od istog materijala, svaka knjiga ima različitu koricu, špil ima različiti dizajn, svaka stranica je drugačije numerirana. Ali jednu stvar knjige imaju što ovo nema. Vrpca kojom obilježite gdje ste stali kad ste čitali”, objasnio je i dao Martini jednu kartu koja je glumila tu vrpcu. Martinin zadatak je bio ubaciti ju u sredinu špila.

Nakon što je Martina to napravila, Leon je objasnio da je to ono što je Martina napravila u prošlosti.









“Dosta ljudi ovdje ovo neće vizualizirati, i nikad to neće vidjeti kao knjigu. Zato sam ponio pravu knjigu”, rekao je i izvadio knjigu u koju je stavio kartu.

Martina je upamtila stranicu 84 koju je Leon pokazao u kartama na kraju, Leon je Martini sugerirao da razmišlja o emocijama kad je riječ o tim kartama. Na kraju, mađioničar je upaljačem zapalio broj 84 jer je primijetio neku vatru u njoj. Tada ju je zamolio da karte koje gore zamisli kao stranicu 84 koja gori. Nakon što su karte koje su gorjele stavili u šalicu, Leon je zamolio Martinu da otvori stranicu 84 u knjizi. Ova je djevojka rasplakala cijeli žiri: ‘Čudo je da nisam oslijepila, ali ožiljaka se ne sramim’





Zamolio je da ni publika ni kamera ne vide taj trenutak, već samo Martina. Zamolio ju je da zapamti stranicu i riječi iz knjige.

Martina je zapamtila stranicu 84 koju je Leon na kraju pokazao kartama, a što se tiče riječi Leon je Martini napominjao da razmišlja o emocijama. Na kraju je broj 84 zapalio upaljačem jer je vidio i neku vatru kod nje. Tada ju je zamolio da karte koje gore zamisli kao stranicu 84 koja gori. Kada su goreće karte ubacili u šalicu, zamolio je Martinu da otvori stranicu 84 u knjizi.

Martini izletjela psovka

“Ma ne se*i”, izletjelo je Martini kad je ugledala da je stranica 84 izgorjela. Pogodio je i čak što je Martina zapamtila s te stranice – hoćemo plesati. Drugi dio izgorjele stranice izvadila je Martina iz karte koju je izvukla.

“Ovo je vanserijski”, komentirala je Maja. “Wow, kako ovo volim. Ti si senzacija. Ti si s ovim sad demantirao sve što sam rekla o mađioničarima, ispričavam se svima i užasno mi je žao ako sam vas povrijedila, ali budite svi kao Leon”, poručila je Martina.