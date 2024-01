Martina Tomčić otkrila svog favorita iz The Voicea: ‘Bolesnice jedna, pokaži mi poruke’

Autor: I.D.

Naša operna diva Martina Tomčić Moskaljov dala je svoj glas u emisiji “The Voice Hrvatska” i birala svog favorita. Po njoj, najbolji vokal u emisiji je Martin Kosovec. Poslala je niz SMS-ova i zvala čak 23 puta da bi dala svoj glas Martinu koji ju je oduševio.

Martina je na Instagram storyju pokazala kako je izgledao njezin mobilni telefon na kojemu se mogla vidjeti lista poziva i SMS poruka, a kojima se pohvalila svojim pratiteljima. Emisiju je pratila s pjevačicom Lanom Klingor Mihić, a ona nije skrivala da je njezin favorit bio Sergej Božić.

Lana je na svom Instagram profilu podijelila snimku na kojoj s Martinom raspravlja o okladi. “Bolesnice jedna, pokaži mi poruke. Pa koliko puta si glasala?”, upitala je Lana, a Martina joj je poručila da se smiri. “Samo da pokažem ljudima koliko si bolesna, jedva čekam da izgubiš ovih 100 eura u kojih smo se kladile”, nastavila je Lana.

‘Ovaj glas vodi na raznorazna mjesta’

Podsjetimo, Martin Kosovec osvajao je publiku iz emisije u emisiju, a u polufinalu je izveo pjesmu “Unchained Melody” (Righteous Brothers). Svevremenska pjesma i Martinova osobnost i izvedba nagrađeni su velikom podrškom publike i navijača.

“Ovaj glas vodi na raznorazna mjesta. Došao je zaobilaznim putem do mene, ali publika ti je sve rekla“, komentirala je Vanna. On je tako finalist tima Vanna, a imao je više glasova gledatelja od Sergeja Božića koji je pjevao pjesmu “Još i danas zamiriši trešnja“ Toše Proeskog.

Dobio je dugi pljesak i podršku i riječi mentorice Vanne: “Nepravda je da jedan od ove dvojice ne ide u finale, ali sigurna sam da za bilo koga od njih glazbena priča tek počinje. Sergej pjeva iz onoga mjesta kojeg i sama često tražim.”









U subotu je finale The Voicea

Inače, uz Martina, finale su izborili i Ana Širić, Luka Novokmet i Jakov Peruško Rihtar. Ana je u polufinalu pjevala „Used To Be Young“ (Miley Cyrus) snažno i uvjerljivo uz veliku podršku svojih navijača i publike u studiju. “Ja sam pobjednik ove sezone jer sam upoznao divne mlade ljude, a Ana je posebna“ , komentirao je njezin nastup Damir Urban.

Toni Šimonović iz njezinog tima koji je svojom izvedbom podsjetio na sjajnu pjesmu „Never Tear Us Apart“, nažalost nije izborio svoju ulaznicu za finale. Drugi finalist, Luka Novokmet došao je iz tima Gobac. Pjesma „Sledgehammer“ (Peter Gabriel) njegov je izbor za polufinale.

I Luku kao i sve polufinaliste „uživo“ na sceni su pratili vrhunski glazbenici i prateći vokali. Publika je Luki dala veliku podršku nakon nastupa, a Gobac je u svom stilu komentirao: “Ja sam osupnut, napredovao je i sad i pleše na sceni“.

Sandro Bjelanović iz njegovog tima, nažalost je ispao. Pretposljednji je bio tim Dina Jelusića, a kao njegov kandidat finale je izborio Jakov Peruško Rihtar s pjesmom „Dva put san umra“ od Olivera Dragojevića.

“Nikad me nisi iznevjerio, uvijek si bio uz mene kao i ja uz tebe“, između ostaloga komentirao je mentor. Natali Radovčić pjevala je Laru Fabian, no nažalost nije prošla u finale. Naime, u subotu, 27. siječnja, je finale ove sezone The Voicea.