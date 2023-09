Martina Tomčić nakon izjave vlastite kćeri ostala u šoku: ‘Porazno je što je to i dijete primijetilo’

Autor: Barbara Grgić

Deseta sezona showa “Supetalent” kuca na vrata. Uzbuđeni su svi – od gledatelja preko natjecatelja pa sve do voditelja.

Voditeljski tandem – Igor Mešin i Franjo Ridjan najavili su “najnabrijaniju” sezonu u povijesti, baš kako i priliči jubilarnom izdanju.

Desetoj sezoni se uvelike raduje i “najstroža” članica žirija, Martina Tomčić Moskaljov, koja je nedavno u intervjuu za Story progovorila o svom ‘imidžu’ najstrožeg člana, a otkrila je i neke pikanterije iz privatnog života.





Otkrila je tako da je jako iritira kada je “snimaju mobitelom dok sa suprugom šeta trgovačkim centrom”. Ispričala je i situaciju koja se dogodila na jednom putovanju, a koja je utjecala na nju.

“Nedavno smo obiteljski bili u Parizu i sjedili na terasi dok je nedaleko od nas Rebeka pravila zvijezdu. Suprug i ja zezali smo se da bismo i mi to mogli. Rebeka je na to rekla: ‘Mama, idemo se preseliti u Pariz.’ Odgovorila sam: ‘Zašto, prljav je grad, ne sviđa mi se.’ ‘Ali tu si potpuno drukčija nego u Zagrebu’, dodala je. Porazno je što je to i dijete primijetilo”, ispričala je ne krijući emocije.









U braku su duže od dvadeset godina

Podsjetimo, o dvadesetogodišnjem braku Martine i Ženje Moskaljov se i ne zna puno.

Upoznali su se dok je Martina studirala u Grazu, no njihov se prvi pravi susret dogodio na Samoborskom fašniku.

Kad su se upoznali, Martina je imala 20 godina, a Ženja 21. Prije nego što su jedno drugom rekli sudbonosno “da”, u vezi su bili sedam godina.









View this post on Instagram A post shared by Martina Tomčić (@martina.tomcic)



Ženja ju je zaprosio prije jednog zajedničkog putovanja, a vjenčali su se 10. svibnja 2003. godine u crkvi sv. Anastazije u Samoboru.

‘Tu nema mudrosti. To je jedna luđačka sreća. Nisu to samo divni trenuci, radiš na odnosu, plijeviš, zalijevaš, uzgajaš. U suprotnom ćeš imati kaljužu, a ne zeleni travnjak. Mislim da je to princip bilo kakvih odnosa. Treba ulagati u ono do čega nam je stalo. Jako sam sretna što imam takav brak, supruga koji podržava sve moje ludosti, koji mi je podrška u trenucima kad sam mala i slaba. Nije lako biti snažna žena. I nama treba rame za plakanje i pomoć. A to kad nas funkcionira, volimo se zvati kotač i pokretač. Zbilja sam sretna i blagoslovljena zbog toga’, rekla je Martina.

Sa suprugom ima dvoje djece – 18-godišnjeg sina Nou i 12-godišnju kćer Rebeku.