Martina Tomčić dala zlatni gumb plesaču iz Makedonije: ‘U mome gradu me dosta zlostavljaju’

Autor: I.D.

Andi Ismaili 14-godišnji je dječak i Martinin ovogodišnji zlatni gumb u Superalentu. Svojim plesnim umijećem žiri je ostavio bez teksta te pune emocija.

”Dolazim iz Sjeverne Makedonije. Živim u Gostivaru i plešem. Ples je moja strast. Imam 14 godina. Moj tata je studirao u Hrvatskoj, proveo je tu pola svoga života. Pratio je Supertalent emisije, gledao epizode pa me pitao zašto se ja ne bih prijavio”, govori ovaj dječak.





‘Učinilo mi se kao da imaš 24 godine, a ne 14’

”Stvarno ga želim učiniti ponosnim. Dosta sam nervozan otkako sam došao, ali nadam se da će sve dobro proći”, nadao se prije nastupa.

Nakon nevjerojatne izvedbe u kojoj je pokazao svoju gipkost i žar koji osjeća prema plesu, žiri mu se ustao i pljeskao.

”Bilo je stvarno čarobno i lijepo, jako mi se sviđaju tvoje piruete, okreti, izveo si to tehnički izvrsno, muzikalan si prezentan i znaš plesati. Meni je ovo bilo sjajno”, komentirao je Davor.

”Bilo je izvrsno, sjajno, bilo je i više nego odlično. Bilo je nevjerojatno, učinilo mi se kao da imaš 24 godine, a ne 14, jer količina tvoje samouvjerenosti na sceni je zapanjujuća, šarmiraš nas svojom pojavom, evo mene, tu sam, gledajte me. Mali je ludilo”, zaključila je Maja.

”Još uvijek se tresem, ja obožavam ples, zaista. Ples je dio moje osobnosti, možda to ne mogu pokazati, ali to osjećam. Maja je rekla da plešeš s puno samopouzdanja, ja bih rekla da se više radi o strasti”, komentirala je Martina, a on je dodao da je ples za njega bijeg iz stvarnosti.









‘Jednom se za mene dosta traumatična stvar dogodila’

A onda je svoj odgovor i objasnio.

”U mome gradu me dosta zlostavljaju. To se događa svakodnevno i konstantno. Kad ljudi vide muškog plesača, to im je nešto neuobičajeno. Tako da me to ne iznenađuje. Jednom se za mene dosta traumatična stvar dogodila. Jedna profesorica mi je rekla nešto vrlo uvredljivo. Kad tinejdžer takvo nešto čuje, to mu automatski uništi samopouzdanje. Od učenika to još i razumijem, prolaziti kroz maltretiranje je faza. To je nešto kroz što svi prolazimo. No od odrasle žene, smatram da to nije u redu. Maltretiranje me ojačalo. Zbog toga sam danas jača i bolja verzija sebe”, zaključio je i dodao.

”Plesati sam počeo u prosincu 2017. godine. Moja je ujna vodila svoje kćeri na ples i ja sam došao da vidim kako je tamo. Profesorica plesa pustila je neku glazbu i ja sam samo počeo improvizirati. Tada su vidjeli da imam talent. Zahvalan sam svojoj obitelji na svemu što su žrtvovali zbog mene. Podupirali su me od mog prvog plesnog koraka.

Na tome sam im jako zahvalan i volio bih da im mogu dati cijeli svijet kako bih im zahvalio na svemu. Moj cilj je pokazati da bez obzira odakle dolaziš, makar iz malog sela, možda možeš uspjeti u životu”, ispričao je.

”Ti imaš 14 godina? Ja imam 48 godina i upravo si me ostavio bez teksta. ”, komentirala je Martina i nakon toga mu je dala zlatni gumb.