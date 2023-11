Martina šizila dok je ovaj mladić pjevao, a Hrvati poručili: ‘Kopija i to loša, ideju je ukrao’

Autor: I.D.

Na pozornicu osme audicijske emisije showa Supertalent stao je i Dorian Jusup.

”Mislim da svi želimo biti poznati danas, zar ne? Ja sam Dorian, rekao bih mamin sin. Znate kako kažu vječni student? E pa ja sam trenutno u toj fazi. Za 10 godina se vidim kao uspješnu osobu, e to sad u čemu još ne znam. Počeo sam raditi kao konobar. Želja mi je bila da budem nogometaš, a htio bih biti i glumac, htio bih biti i milijunaš, htio bih se baviti modelingom u budućnosti”, započeo je svoje predstavljanje Dorian.





‘Meni ovo nije smiješno’

”S trenutnim izgledom nisam zadovoljan, htio bih se udebljati minimalno 5 kila. Nedavno sam krenuo puštati kosu, sviđa mi se. Kad hodam ulicom da me netko prepoznaje, to mi je jedan od životnih ciljeva. Kad bih imao hrpu obožavatelja, smijao bih se svaki dan, dok mi ne bi dosadilo. Što se tiče današnjeg natupa, nije me uopće strah”, rekao je prije nastupa, a onda je uslijedio show.

Predstavio se karaokama, riječ je bila o pjesmi ”Tequila” koja jedva da ima riječi.

”Meni ovo nije smiješno”, rekla je Martina odmah na početku njegovog nastupa. ”Pa da li je ovo moguće”, pitala se Maja.

Martina mu je stisnula X bez problema, a evo i ostalih reakcija žirija. ”Ne znam što će Martina reći, ali meni se čini da bi intonacijski to moglo biti točno, ja vidim tu veliki potencijal”, komentirao je Davor.

”Prvo je užasno jesti i žvakati na pozornici, to je nešto što se zove kućni odgoj. Na pozornici na koju pokušavaju doći ljudi koji doista trude prikazati svoj supertalent meni je ovo uvreda za njih, meni je ovo osobno krađa mog vremena, i iz tog razloga X”, rekla je Martina.









”Ideja mi je bila fenomenalna, zbog ideje bih ti dala da, ali moram ti danas i ja dati ne”, rekla je Maja.

Hrvati komentirali svoje doživljaje ovog nastupa

“Kakav žiri takvi i kandidati”, “Kad je rekla Maja da mu je super ideja, a ideju ukrao od tipa koji je to odavno izveo na britanskom supertalentu”, “25 godina, a Bože nas sačuvaj ovih talenata”, “Kopija i to loša. Ne kuže neki da se ne možeš naučiti biti smiješan, to onda postane bez veze, čak ponekad iritantno… ili imaš to u sebi ili nemaš”,

“Bilo bi super da je njegova ideja”, “Prežalosno je što se ljudi idu sramotiti samo da bi ostvarili osjećaj popularnosti. Svaka čast za ideju, ali već i ptice na grani znaju za ovu jeftinu foru”, pisali su gledatelji.









Da su gledatelji u pravu, dokazuje i ovaj nastup s američkog Supertalenta.