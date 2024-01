Martina iz Ljubavi na selu planira svadbu, poručila kritičarima: ‘Kao da vas je netko pregazio’

Jedna od kandidatkinja 15. sezone Ljubav je na selu, Martina Bede, boravila je kod farmera Siniše Markovića, no njihova ljubav nije potrajala, a sada je sretna i zaljubljena te od nedavno i zaručena. Martina je zaručena za Ivana kojeg je upoznala na društvenim mrežama, a 4. prosinca proslavili su prvu godišnjicu njihove veze.

Ivan ju je zaprosio prilikom posjete Božićne priče obitelji Salaj u Čazmi. Za RTL je priznala kako prosidbu nije očekivala. ”Za prosidbu me definitivno iznenadio. Još je otišao do neke ekipe tamo i kao idemo se slikati – tako me zaprosio”, otkrila je Martina zaljubljeno. ”Zna da se meni jako sviđa imanje obitelji Salaj pa je vjerojatno tako htio tamo izvesti prosidbu i napraviti video da nam ostane za uspomenu”, dodala je.

‘Blago meni s takvim komentarima’

Kako je otkrila Martina, par bi svadbu htio imati ove godine na imanju Kunek, no tek će krenuti u planiranje. ”Imanje se zove seoski turizam Kunek. Ako bude sve kako treba, tamo bismo se trebali vjenčati jer sad ćemo ići gledati za vjenčanje sve to i da odaberemo datum”, objasnila je buduća mladenka. Otkrila je i kako bi voljela imati vjenčanicu s kristalima. Mladi par o medenom mjesecu još nije razgovarao. No, zato su se gledatelji na društvenim mrežama raspisali o budućim mladencima.

"Ovaj je naderan", napisala je jedna korisnica, a Martina joj je odgovorala: "Blago meni s takvim komentarima, vi živite s nama pa znate sve? A da ste vi bili bolesni taj dan izgledali bi kako? Kao da vas je netko pregazio jel?"









Iza nje su tri ozbiljne veze

Podsjetimo, Martina je inače iz Karlovca i kada se prijavila u show Ljubav je na selu rekla je da radi kao konobarica u kafiću te da želi postati vizažistica. Tada je otkrila da joj je uvijek važno da je našminkana i smatra da svaki muškarac voli kad se žene uređuju. Pričala je da se voli fotografirati i ima preko 1000 fotografija u mobitelu, iza nje su tri ozbiljne veze i u jednoj od njih je bila prevarena.

Ranije je Martina otkrila zašto njezina veza sa Sinišom nije uspjela. Nakon kraja emisije, zajedno su bili još dva mjeseca. “Nisam preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa”, rekla je Martina koja kaže kako je istinski bila zaljubljena u njega, ali da on nije imao tako iskrene namjere…