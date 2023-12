Martina dala zlatni gumb Tijani i Marku: Fatalni poljubac je presudio, a s nogu je oborio i Maju

Autor: Barbara Grgić

Cirkus animatori Tijana i Marko na audiciji su nedavno proslavili sedam godina ljubavi, a sada su gledatelje “Supertalenta” ponovno osvojili nevjerojatnim akrobatskim pokretima prožetima plesnim elementima te njihovom dubokom povezanošću.

”Ja sam baš zadovoljna, dojam je bio puno bolji od onog što sam očekivala. Imali smo više prostora nego igdje, veću visinu nego igdje, tako da je to nama bio samo plus. Naše sudjelovanje je jedna avantura, nismo nikad imali trenera, mi smo imali cilj da svaki dan ili svaki tjedan unesemo nešto novo, neku vještinu, u naš odnos u našu vezu, samo da radimo. Dječji programi su kako smo mi počeli, a sada je to jako daleko, ovaj put tematika je snaga, ne odustajemo od ovoga. Ovaj nastup će biti riskantniji, treba puno više snage i pažnje”, ispričali su Tijana i Marko prije svog novog nastupa.

‘Mene je poljubac oborio s nogu’

Inače, prolazak ovog plesnog para u finale omogućila je Martina svojim zlatnim gumbom.

”Nadogradili ste nastup, bilo mi je vau, i onda se desio onaj poljubac”, objasnila je Martina svoj zlatni gumb.









”Vi ste meni večeras izgledali kao mobilna skulptura, ne kao dvoje živih ljudi, već kao dvije statue. Prekrasna umjetnička djela, nevjerojatno, i mene je poljubac oborio s nogu, isijavate ljubav i ljubav je opet pobijedila”, zaključila je Maja.









”Kada imaš pravu podršku i povjerenje, čuda su moguća”, dodao je Davor Bilman.

”To što vi jedno drugome toliko vjerujete je prekrasno za gledati”, bio je Fabijanov komentar.