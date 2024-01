Martin iz Voicea je reinkarnacija Vice Vukova, zaludio Hrvate: ‘Nevjerojatno mi je to’

Autor: I.D.

Martin Kosovac i članovi njegove obitelji neprestano primaju pozive na telefon od trenutka kada je 18-godišnji kandidat impresionirao hrvatsku publiku izvedbom pjesme “Tvoja zemlja” Vice Vukova u emisiji “The Voice Hrvatska”. Emisija će se nastaviti iduće subote, a Martin se oglasio povodom prošlog nastupa, koji je prvi u YouTube trendingu. Snimka Martinovog nastupa trenutačno je apsolutni broj jedan u Hrvatskoj, u 24 sata pregledana je bliže 300 tisuća puta i zaradila više od tisuću oduševljenih komentara. Maturant Zrakoplovno tehničke škole u Velikoj Gorici pjeva, kako kaže njegov otac, glazbenik i multiinstrumentalist Mladen Kosovec, otkako je otvorio oči. “Kao bebu sam Martina uspavljivao čitanjem slikovnica i pjevanjem, to mu je bilo najdraže”, kaže Mladen Kosovec za Gloriju, član orkestra Folklornog ansambla Lado u kojem svira harmoniku i klarinet, te tradicionalne puhačke instrumente.

‘Kao da je proživio barem 50– 60 godina’

Naime, prije nastupa u showu “The Voice Hrvatska” Martin Kosovec se okušao u “Zvjezdicama” i “Supertalentu”. Svoj put u četvrtoj sezoni HRT-ove uspješnice započeo je u timu Dina Jelusića, a nakon duela u svoj ga je tim preuzela Vanna.

Martina je ispričao kako je proslavio ulazak u polufinale showa. “Gemištom, to je moje sveto piće. Nije ni čudo jer dolazim iz vinorodnog kraja: po tati sam iz Konjščine, a mama je iz Svetog Ivana Zeline. Prvo smo otišli u Domino, gdje je bilo previše ljudi, pa smo se preselili u Hard Place, gdje smo pjevali i plesali do tri ujutro. Na kraju sam otišao na doček u Veliku Goricu gdje me čekalo moje društvo, te sam prespavao kod prijatelja u studiju”, otkrio je.

Mladi pjevač je otkrio koji bendovi i izvođači su na njegovoj playlisti. “Privatno najviše slušam Stonese, Azru, Smak, EKV, Šarlu akrobata, Deep Purple, Led Zeppelin, The Who, The Beatles…”, ispričao je pa se nadovezao što misli o mentorici Vanni: “Vanna je jako brižna i dobronamjerna osoba, pravi majčinski tip… No, u ovoj fazi natjecanja, kad nas je ostalo svega osmero natjecatelja, čini mi se da je zapravo svejedno tko je u čijem timu.”

Gledatelji su također imali same riječi hvale na ovog 18- godišnjaka koji pjeva kao afirmirani pjevač s godinama radnog staža. “Ovaj dečko ima samo 18 godina, a djeluje kao da je proživio barem 50– 60 godina životnog iskustva. Kao da ima pomalo od Sinatre, Elvisa, Ive Robića, Vice Vukova, čak i od Johhnya Casha“, “On nije samo glas, on je neki katalizator svega dobrog, sjetnog, jednostavnog, poznatog, svega onoga što je valjalo u životu i što valja, nekako ti ne može bit ne drag srcu”, pisali su Hrvati na YouTubeu.