MARKO TOLJA, JESI LI TO TI? Vidno drugačiji pjevač se pojavio bez šminke i šokirao izgledom!

Autor: Dnevno.hr F.Š.

Marko Tolja ovih dana sprema veliki koncert u Lisinskom pod nazivom ‘3 čina’ s kojim će zaokružiti svojih 15 godina karijere. Dvoranu je rasprodao čak mjesec dana prije, a nažalost nije bilo slobodnih termina za drugi koncert.

Na repertoaru će se tako naći kantautorski opus, zlatno doba Hollywooda, premijera novog materijala s nadolazećeg albuma ‘Pianissimo’ te još poneko iznenađenje.





Tolja je tim povodom gostovao u bravo! live-u gdje je prihvatio nekoliko izazova poput onog da pjeva dok izvodi sklekove, kao i onaj da pjesmu otpjeva bez frizure, šminke i u trenirci. Mnogi su ga jedva prepoznali!

Priznaje kako mu je supruga najveći kritičar te da je zbog nje jednom čak odustao od pjesme.

“Žena nema filter, baš nema i zna me baš dobro ‘izvrijeđati‘. Radi nje sam odustao od jedne pjesme. To nije bila moja pjesma nego mi je drugi autor poslao i ja sam je uzeo u obzir, a ona je rekla stari, aj ti to preskoči, tvoje su puno bolje i onda sam odustao” rekao je Tolja.

Markova kći, s druge strane, tvrdi da su tatine pjesme pretužne, a preozbiljnim ga doživljava i publika. Unatoč tome, Tolja za sebe voli reći da je privatno vrlo opušten, a voli se našaliti i na svoj račun.

“Ja sam zapravo normalan, mene ljudi smatraju možda ozbiljnim jer sam uvijek u odjelima, ali ja se zapravo ne volim i nemam potrebu glupirati u javnosti, privatno sam veseljak i pokretač fešti…i skidam se, što možda nije lijepo za vidjeti” našalio se Marko.









Veliki koncert u Lisinskom (ne)ozbiljnog Marka Tolje očekuje vas u subotu, 11. ožujka.