Marko Perković Thompson prepun ponosa zbog braće mile iz Čavoglava: ‘Bravo, junačine’

Autor: Barbara Grgić

Žare i Slaven Jukić, Ivan Vrdoljak i Božo Šaran imena su četvorice stanovnika Čavoglava koji su u petak popodne nakon dugog i iscrpnog puta na biciklima sretno stigli u Vukovar.

Ekipa iz Čavoglava u Grad Heroj krenula je u nedjelju, 12. studenog.





Žari je ovo treća godina da biciklom spaja jug i istok zemlje

Žare Jukić 2020. godine prvi put se odlučio odati počast Vukovaru ovakvim činom. Tri godine nakon toga priključuju mu se brat Slaven Jukić i prijatelj Ivan Vrdoljak.

Za logističku potporu i pratnju s autom zadužen je Žarin punac Božo Šaran koji je svoje vozilo napunio opremom, rezervnim dijelovima, alatom, kabanicama, presvlakom, okrjepom…

“Proći ćemo pri tome šest etapa. Kreće se u nedjelju u 9 sati prije mise ispred crkve Hrvatskih mučenika u Čavoglavama i prvi dan ćemo prijeći 120 kilometara do Udbine. Drugi dan idemo do Vojnića, treći do Kutine, četvrti do Požege, peti do Vinkovaca, a 17. studenog stižemo u Vukovar”, rekao je za Dalmacija Danas u nedjelju srčani Dalmatinac.

“Najveći mi je uspjeh što imamo troje bliskih ljudi uz sebe. Prvi put sam išao sam, sada ovako, a možda idućih godina bude još netko. Zna se što je Vukovar značio tada i što znači dan danas”, dodao je Žare uoči polaska za Vukovar.









Slavenu je ovo prvi put: ‘To je najmanje što možemo učiniti za Grad Heroj’

Slavenu je ovo prvi put da se ohrabrio na ovakav potez.

“Brat i ja smo trebali ići zajedno prije nekoliko godina, no mene je spriječila korona. Ove godine smo se uspjeli dogovoriti, ako Bog da da uspješno dođemo do cilja. To je najmanje što možemo napraviti za Grad Heroj”, dodao je na dan polaska.

Ivan Vrdoljak iz Neorića nije sumnjao u uspjeh.









“Kondicija je dobra, neće nas spriječiti ni vremenske neprilike. Opremljeni smo adekvatno, spremni smo i ponosni, a bit ćemo još ponosniji kada stignemo u Vukovar”, dodao je.

Pohvalio ih i Thompson

Oduševljenje podvigom ove hrabre ekipe nije krio ni njihov sumještanin, vjerojatno najpoznatiji stanovnik Čavoglava u cijeloj povijesti, pjevač Marko Perković Thompson.

“Ovo su pravi domoljubi”, “Bravo, braćo”, “Svaka čast”, “Naklon do poda”, “Pravi Hrvati”, “Tako treba, bravo junačine”, samo su neki od brojnih komentara.