Marko Kutlić po prvi put nakon prekida s Nelom u zagrljaju kolegice sa scene: ‘Već dvije godine’

Autor: Barbara Grgić

“Dugo sam lovio Lu za taj duet. Dvije i pol godine sam ju pokušavao dobit. Iako u startu nije bila baš zaintersirana bio sam uporan sve do koncerta Amire Medunjanin u Areni Zagreb, na kojem smo oboje bili gosti. Donio sam gitaru i iznenadio ju s pjesmom. Tada sam ju prvi put zasvirao pred njom i nakon tog susreta je pristala”, ispričao je Marko Kutlić priču o nastanku suradnje sa sjajnom glazbenicom i prijateljicom Lu.

Pjesma se zove “21 gram”, što je simbolika težine duše. Ideja iza pjesme krije se u poimanju te težine. Iako duša teži samo 21 gram, ponekad se možemo osjećati kao da teži dvije tone, što je poruka koju Marko Kutlić i Lu Jakelić sjajno prenose u ovom duetu, objavljenom netom prije Kutlićeva koncerta u Tvornici kulture koji će se održati 23. studenog.





Dvije godine su čekali na ovo

Pjesma je mračna, mistična i zaista posebna, što će publika prepoznati odmah na prvo slušanje. Sudeći prema prvim reakcijama publike Kutlić je odabrao savršenu suradnicu, a svoju zahvalnost je itekako iskazao lijepim riječima: “Vidim ljude u bojama, a Lu Jakelić je za mene boja snijega, boja bijele svjetlosti i upravo iz tog razloga smatram da savršeno funkcionira u mraku. Zato sam vidio samo Lu kako pjeva ovu pjesmu. Beskrajno sam joj zahvalan što je na kraju pristala i snimila baš tu pjesmu sa mnom te da smo se spojili i skupa ostavili nešto iskreno od srca, jedan neizbrisiv trag u ovom konačnom prostranstvu.”

Rade samo s ljudima kojima vjeruju

Spot za pjesmu snimljen je s velikim timom vrhunskih profesionalaca s kojima su Marko i Lu već prije surađivali. Filip Gržinčić je pod redateljskom palicom uz producenticu Slađanu Gržinčić napravio, slobodno možemo reći, umjetničko remek djelo na koje su svi sudionici ovoga dueta jako ponosni.

Autor teksta za pjesmu “21 gram” je Aleksandar Čubrilo, glazbu je napravio Marko Kutlić, a za zaista poseban i zanimljiv aranžman je zaslužan Rejhan Okanović Regi, inače dugogodišnji suradnik Lu Jakelić, kojemu je to bila prva suradnja s Markom. Sudeći prema impresijama i oduševljenju koje popularni glazbenik ne krije, vjerojatno neće biti posljednja.

“Duet može biti poslovna ideja, nešto u stilu, ili nešto što se stvarno dogodi dušama. Dugo sam čekala da mi se dogodi takva priča prirodno i sretna sam što mi je Marko povjerio mjesto baš u ovoj pjesmi. Naši glasovi su potrgani na neki dobar način i zajedno se u tom nadopunjuju, a posebno sam zadovoljna i spotom i ekipom koja nam ga je pomogla ostvariti”, zadovoljno je rekla o suradnji Lu Jakelić.

Duet će Marko Kutlić i Lu Jakelić izvesti na njegovom velikom nadolazećem koncertu u Tvornici koji obećaje pravi spektakl. Sve je već spremno za show, a bit će to poseban dan u karijeri sjajnog mladog glazbenika koji je itekako spreman dati sve od sebe: “Ne znam kako bih riječima opisao koliko mi je stalo do tog koncerta. Trenutno sam sve podredio tom danu. Svakako, nakon toga do 2025. ne planiram ništa raditi u Zagrebu. Baš zato će mi biti drago podružiti se sa svima i istovariti svoju dušu pred publiku. Ogolit ću se do kraja, isplakati sa svima, zagrliti ih, nasmijat ćemo se i dobro zabaviti.”

Podsjetimo, u rujnu 2022. godine Kutlić je prekinuo četverogodišnju vezu s pjevačicom Nelom Đinđić, a prije nje ima i jedan propali brak.