Marko i Andrea prebrodili su Brak na prvu: ‘Bili smo kao tinejdžeri na prvom spoju’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Popularni sociološki eksperiment Brak na prvu uskoro se vraća na male ekrane. U četvrtoj sezoni, koja počinje 29. siječnja, gledatelji će moći pratiti 12 novih kandidata koji će se snalaziti u zajedničkom životu. Iako se velik broj parova nakon showa razdvojio, postoje i oni koji su svoje razmirice uspjeli prebroditi.

Savršen primjer toga su Marko Bogdan i Andrea Kukolj, koje smo imali prilike upoznati u trećoj sezoni. Oni su svoju ljubavnu priču nastavili i izvan svjetala reflektora, a svoje gnijezdo su na ljeto prošle godine svili u Slavonskom Brodu. Ovaj skladan par za domaće medije otkrio je kako su uspjeli opstati i nakon showa.

“Napredujemo iz dana u dan. Naravno da uvijek ima izazova, ali nekako to sve uspijemo razgovorom riješiti jer imamo zajedničke životne planove. Rekao bih da smo veoma zadovoljni razvojem svojeg odnosa”, priznao je Marko za 24 sata. Neposredno nakon emisije neko vrijeme ipak su proveli odvojeno, no to je potrajalo svega nekoliko mjeseci.

“Kao tinejdžeri na prvom spoju”

“Oboje smo bili malo nervozni, valjda kao neki tinejdžeri na prvom spoju. Zajedničko gledanje jedne epizode začas nas je vratilo u sve što smo imali, što smo planirali i željeli”, prisjetio se Marko. Svoju vezu sa Andreom temelji na povjerenju i razumijevanju, a par se zajedno bacio i u poslovne vode. Naime, sa Andreom planira otvoriti juice&smoothie bar na Visu.

Stvaranje zajedničkog posla, kaže, trenutno im je glavni cilj. Naravno da uz to neće zanemariti niti opuštanje i zajedničko uživanje, a Marko kao rođeni Daruvarac priznaje da se prilagodio na život u Slavonskom Brodu. Andreina rodbina i prijatelji pomogli su mu u tome, a kao zaljubljeniku u ćevape drago mu je što im je Bosna blizu.









Podsjetimo, krajem siječnja počinje emitiranje četvrte sezone ovog popularnog showa. Od 600 kandidata koji su sudjelovali, šest parova stalo je pred oltar. U svemu im je pomogao tim stručnjaka, koji je i odredio parove. Budući da je iz svake od prijašnjih sezona jedan par nastavio svoju priču i izvan showa, ostaje za vidjeti hoće li to biti slučaj i ove godine.