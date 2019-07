Marko Grubnić: ‘Silno želim postati otac’

Stilist i natjecatelj zadnje sezone “Plesa sa zvijezdama” Marko Grubnić godinama je u svojim intervjuima vješto izbjegavao temu ljubavi.

Ali u intervju za novi broj Miss7 priznao je kako je jedna veza jako utjecala na njega, a zbog voljene osobe se i jedno vrijeme preselio iz Hrvatske. Kaže kako nije tip od ljubavi i uvijek je bio jako posvećen poslu i tako je bilo sve dok se nije zaljubio.

Kad sam se zaljubio, otkrio sam da sam osoba koja jako voli nekome pripadati, koja voli voljeti i biti voljena, koja je za ljubav spremna napraviti ama baš sve – rekao je Grubnić. Ta veza je, kaže Marko došla svom kraju i bila je to osoba s kojom je pisao lijepu ljubavnu priču.

Bila je to najnježnija ljubav do sada, a istodobno i najgrublja. Ranila me, kako se kaže, nasmrt. Boljelo je kao nikada, toliko da sam gubio dah od boli – ispričao je stilist ne skrivajući kako mu je ta veza obilježila život. Dotaknuo se i teme očinstva i rekao kako želi zasnovati obitelj i pripadati nekome, a najvažnije mu je da se ostvari u ulozi oca.

Ono što mi je možda najvažnije na cijelom svijetu i za što ću se boriti cijelim svojim bićem jest to da postanem otac. To je ipak moja najveća životna želja i siguran sam da ću biti najbolji tata na svijetu – priznao je Marko.