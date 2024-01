Marko Cuccurin i Jelena Veljača iskreno o gorućoj temi: ‘To je odraz našeg društva’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Hrvatski influencer Marco Cuccurin u kratko vrijeme stekao je znatne simpatije javnosti. Gledatelji su ga prvo zapazili u showu Ples sa zvijezdama, gdje je pobijedio sa kolegicom Paulom Tonković, a od tada redovito dospijeva u fokus medija gotovo svakom svojom objavom na društvenim mrežama.

Nedavno je također sudjelovao na panelu ‘Bijeli ljiljani’, koji se održava u zagrebačkoj Laubi do 15. siječnja. Tamo se u potpunosti ogolio o temama o kojima rijetki otvoreno pričaju, a posebno se fokusirao na svoje izjašnjavanje vlastite seksualnosti i komentare koje je dobivao na mrežama.

“Kad sam se prije 3 godine otvorio po pitanju moje seksualnosti na društvenim mrežama, očekivao sam svakakve komentare. I bilo ih je. Ali iznad svega, bilo je ohrabrivanja i podrške. Poseban poticaj da nastavim dalje su mi komentari ‘Spasio si mi život’. Želim svojim primjerom pokazati da se sve može i da treba biti svoj”, smatra influencer.

“Nekad koristim obrnutu psihologiju”

“Nekad odlučim koristiti obrnutu psihologiju, onda na izjavu tipa ‘ružan si’ ili ‘glupane, napišem toj osobi ‘želim Vam ugodan dan i svako dobro’, što iskreno mislim. Znate što dobijem kao odgovor? Jave mi se privatno u inbox s isprikom da nisu tako mislili i da im fali pažnje”, nadodao je Cuccurin.

Na panelu je uz influencera sudjelovala i naša poznata glumica, Jelena Veljača. Ustvrdila je kako je tijekom svoje karijere iskusila sve što se može iskusiti u medijskom svijetu, a u početku nije htjela čitati nikakve negativne komentare što je potrajalo čitavo desetljeće.

“I muškarci svašta dožive, da se razumijemo! Volim pogledati Marcove videe i kad vidim da mu je netko napisao ružan komentar, imam poriv nešto napisati. Danas svakako primjećujem da mediji kaskaju za društvenim mrežama kad je u pitanju otvorenost prema mentalnom zdravlju”, ističe glumica.

“To je odraz društva u kojem živimo”

“Idem na terapiju od 19. godine i za mene je to dio brige o sebi da bih bila tu za sebe i za druge u što boljem izdanju. Kolumne sam uvijek pisala iz srca i kako mi dođe i ta je jednostavno došla na red. Možda neki na to gledaju kao da sam se ogolila, ali to je odraz društva u kojem živimo. Meni je to priznanje bilo kao i sve ostale moje kolumne”, priznala je.









Psihoterapija je pomogla i Cuccurinu, kako je sam rekao, te ga je to iskustvo ohrabrilo da otvoreno govori o mentalnom zdravlju. Profesorica psihologije Anita Lauri Korajlija izjavila je, pak, kako je pandemija koronavirusa u velikoj mjeri pripomogla pojačanom interesu i govoru o toj tematici.

Panel je moderirala HRT-ova voditeljica i novinarka Antonia Ćosić, čiji će dokumentarni film „Bijeli ljiljani“ biti premijerno prikazan ove subote u 11.30 na četvrtom programu HRT-a. Film donosi životne priče ljudi iz Doma za odrasle Lobor-grad, koji imaju neki psihički poremećaj ili bolest. Osim filma, u sklopu projekta mogu se pogledati i fotografije štićenika Lobor-grada autorice Duške Stepanov, koje su izložene u Laubi do 15. siječnja.