MARIO VALENTIĆ ZA DNEVNO: ‘Vježba se uvijek, to je kao pranje zubi, zubi se peru bio ili ne bio rođendan’

Autor: M.D.

Profesor kineziologije, glumac, fitness trener, zaljubljenik u prirodu, otac, sve to stoji u opisu svestranog Maria Valentića, koji danas puni 41 godinu. “Načelno, nisam osoba od velikih slavlja, više volim obilježavati bitne dane u krugu najbližih. Ovaj rođendan sam cijeli proveo na snimanju s ekipom serije “Bogu iza nogu”. Počastio sam ih doručkom i kolačima, malo smo zaplesali i to je to. Sigurno ću rođendan parcijalno obilježiti i s prijateljima, kako budem stigao. Neću raditi nikakvu feštu ove godine, nije okrugli rođendan”, ispričao je Mario za Dnevno.

Ovaj poznati zagovornik zdravog načina života, svojih će se principa držati i na rođendan. “Zdrav način života podrazumijeva umjerenost u svemu i raznolikost. Konkretno, danas sam s ekipom sa seta koje sam počastio, uživao u finom pršutu, domaćem siru iz Beleševca, za ručak ću imati brokulu s falafelom, vjerojatno ću pojesti i koji kolač.Tortu sam preskočio, ali zato ima pita od sira, jabuke, višnje. Vježba se uvijek, to je kao pranje zubi, zubi se peru bio ili ne bio rođendan, tako ja i vježbam, bio rođendan, svetak, poraznik, uvijek vježbam. Pokret u mojem životu mora biti prisutan”, objašnjava.

Osvrnuo se na 365 dana iza njega, i nije našao zamjerke. “Godina iza mene bila je jako lijepa, mogu samo biti zahvalan, na darovima koje mi je život pružio, od snimanja projekata do novih poznanstava, vremenu s obitelji, izletima u prirodu, treniraju. Unatoč ovim nekim čudnim vremenima, baš je sve onako kako treba biti, onako kako je najbolje za mene”, dodaje.

Na pitanje što si je sam poželio za rođendan, Mario kaže kako se te želje ne razlikuju od onih koje si poželi svako jutro. “Svaki dan si poželim mir, dobro, razboritost, svjesnost, zahvalnost na svim darovima svakog dana, pa tako i za rođendan”, objašnjava. Kako će ove godine proslaviti u nešto užem sastavu, rođeni Petrinjac nam je odao kako izgleda idealna zabava po njegovom guštu.









“Slavlje po mojoj mjeri je bilo prošle godine, kada sam proslavio 40. rođendan u krugu prijatelja. Bilo nas je oko 25. Prvo smo bili na kajacima, onda nakon toga malo hodanja i šetnja, pa zatim druženje na imanju uz rijeku, uz pjesmu, ples, pjevanje i sviranje. Spavali smo u šatorima, ujutro zajedno doručkovali. Bilo je je to dvodnevno slavlje koje je obilježilo kretanje u prirodi i veselje, i dobru klopu naravno”, odao nam je.

Godine, odnosno starenje Maria ni malo ne muče. Ne bi se vraćao u 30. niti misli da je najbolje vrijeme završilo. “Smatram da je svako desetljeće točno onako kako treba biti. Nemam neko idealiziranje ovih ili onih godina, mislim da će 40. biti onakve kakve trebaju biti; najbolje za mene”, tvrdi.

