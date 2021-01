Mario Valentić pozvao ljude da pomognu, ali bez hvaljenja, voditeljica mu isti tren neugodno spustila

Autor: T.Š.

Prošlotedni potres ujedinio je cijelu Hrvatsku kako bi se Banovina ponovo digla, te kako bi se naši ljudi mogli vratiti svojim domovima. Od financijske pomoći, do direktnog odlaska brojnih građana na pogođena područja, svjedočili smo jednom nevjerojatnom tjednu koji je iznova pokazao kakav smo jak narod i kako živimo jedni za druge.

Ipak, cijeli dojam naštetila su prepucavanja koja su započela na društvenim mrežama, a iste su komentirale i brojne poznate osobe.

Naime, puno je onih koji su otišli pomoći na potresom zahvaćena područja, no ni u jednom trenutku im nije palo napamet uzeti mobitel i fotografirati se kako pomažu, kako grle uplakane ljude ili kako daju novac i ostale donacije, dok su drugi to činili. Naravno, ove druge odma se napalo kako su zapravo to učinili kako bi se narodu pokazali da i oni pomažu.

Mario Valentić i Mirna Berend, koji su rodom iz Petrinje, jedni su od onih koji su se osvrnuli na takve objave, no u sve se umiješala još jedna voditeljica i nezgodno “bocnula” Valentića.

“Challenge 01/’21.: Učini dobro djelo i ne reci to nikome!”, napisao je glumac i fitness trener na Facebooku, a bivša voditeljica je njegovu objavu podijelila na svom profilu.

No, bilo je onih koji su se sjetili da se Valentić nakon potresa pojavio na televiziji.

“Čekaj pa kaj te nismo gledali na Novoj TV?? Ili sam ja imala halucinaciju… Challenge failed”, napisala mu je voditeljica Vjekoslava Bach u komentarima.

“Pa challenge je za sve nas (nitko nije savršen):) to na Novoj je sve bilo prije postavljanja challengea, pa ne vrijedi”, odgovorio joj je Valentić.