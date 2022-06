Mario Roth ispričao zastrašujuću situaciju u koju ga je uvukla jedna obožavateljica: ‘Molila me je da dođem na most’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pjevač grupe Vigor, Mario Roth, otkrio je da život popularnog pjevača nije baš bajan kako većina misli pa su mu se, tijekom bogate karijere, znale događati neke jako stresne i neugodne situacije.

‘Imao sam jednu situaciju gdje je meni jedna žena napisala poruku, poprilično je bila dugačka gdje je ona meni rekla da me moli da dođem u Maribor na Dravski most, mislim da je Dravski most u pitanju, u četvrtak u osam sati, ako ja ne dođem da će se ona baciti s mosta. Nakon dva tjedna smo imalo koncert u Mariboru, ona je bila u prvom redu, znači nije se bacila’, rekao je Mario za In Magazin.



Grupa Vigor prije osam je mjeseci ostala bez jednog člana – basiste Žarka Marinovića. Naime, Marinović je preminuo zbog posljedica koronavirusa, a pjesma ‘Bez tebe ludim’ prvi je hit grupe Vigor snimljen bez voljenog im kolege i prijatelja.

‘Mi smo prva četiri mjeseca jedva radili koncerte, s jednom knedlom u grlu i to je zaista bilo mučno, zato što kad netko s tobom dijeli pozornicu 22 godine, i onda odjednom tog čovjeka više nema, u vrlo mladim godinama, ne može ti biti svejedno jer on je naš prijatelj prije svega. Ti kad izgubiš prijatelja, to je strašan osjećaj’, ispričao je Slavonac.

Lijepa vijest za sve fanove grupe Vigor je ta da nastavljaju sa snimanjem svojih prepoznatljivih hitova, a uskoro izbacuju duet s popularnom pjevačicom iz regije, no njezino ime Mario nije htio otkriti.