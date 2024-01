Mario Mandarić sa suprugom iznenadio javnost: ‘Imamo obavijest’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Poznati zagrebački chef Mario Mandarić, vlasnik restorana Noel, na društvenim mrežama često se javlja. Ovoga puta je svoje fanove iznenadio, ali i nasmijao, objavom u kojoj je potvrdio kako za njega i suprugu slijedi najslađe iščekivanje.

“Imamo obavijest”, stoji u opisu objave na Instagramu. Na fotografiji je vidljivo kako Mario supruzi Matei drži kosu dok ona povraća u kupaoni, čime je potvrdio kako zajedno očekuju prinovu. U komentarima su se gotovo odmah stale nizati nebrojene čestitke.

“Najbolja objava ikad”

"Ovo je najbolji 'pregnant reveal' ikad", "Prvo legende ste, drugo čestitke", "Najjači announcement do sad", "Najbolja objava ikad na društvenim mrežama, čestitke", "Čestitam… i bome originalan način objave", "Čestitke od srca, bit će to sretna i lijepa beba", pisali su pratitelji.









Podsjetimo, ovog chefa javnost je prvo mogla upoznati u showu Ples sa zvijezdama, gdje mu je partnerica bila Helena Naletilić. Uvršten je i na Forbesovu listu 30 najutjecajnijih ljudi ispod 30 godina, a njegov restoran Noel jedini je u Zagrebu koji nosi prestižnu Michelinovu zvjezdicu.









Iako mu kritike na društvenim mrežama u pravilu ne smetaju, problem mu predstavljaju kolege. Naime, kada je preuzeo vodstvo Noela, suočio se sa zavišću pojedinih kolega kojima njegov uspjeh baš i nije najbolje sjeo.

“Kad su me zvali da preuzmem Noel, to mi je bilo onako, nikako mi to ne treba u životu, ali moram to prihvatiti. I onda su krenule priče. Ljudi koji komentiraju po Facebooku, taj profil osobe najčešće nikad neće doći u moj restoran. Kolege su ti koji su gadni u Hrvatskoj. Dosta kolega za koje sam mislio da smo prijatelji i dobri, kasnije sam čuo da pričaju da nije pametno to što sam ja preuzeo Noel”, pojasnio je Mario.