Marina je odrasla s majmunima, stranci je oteli i ostavili u džungli: ‘Zaboravila sam plakati’

Internet je leglo neobičnih životnih priča ljudi koji žive među životinjama i preživljavaju, kako bi nakon jedinstvenog iskustva ispričali svoju priču. Sličan je slučaj i s Britankom Marinom Chapman, rođenom u Kolumbiji – a koju su odgojili majmuni.

Žena je tvrdila da je veći dio svog ranog djetinjstva provela s majmunima i drugim životinjama u džungli. Prema njenim riječima, imala je samo oko 5 godina kada je oteta iz svog sela i bila je primorana živjeti u divljini s kapucinskim majmunima – sve dok nije spašena nekoliko godina kasnije.

U razgovoru za LADbible, Marina je otkrila kako je morala naučiti živjeti s majmunima, ali i komunicirati s njima da bi se upoznala s divljim životinjama. Govoreći o svojoj otmici, otkrila je da su je otela dvojica muškaraca.

Champan je rekla da se jedva sjeća da je živjela sa svojom obitelji i da se nejasno sjeća preživljavanja na ulici, a tvrdi da je poslije ostala sama u džungli.

“Vidjela sam njihove noge, jedan muškarac je bio crnac, a drugi bijelac koji se udaljavao. I samo sam ih molila da se vrate po mene, da me ne ostavljaju tamo”, ispričala je Marina te je još dodala da joj je u početku samo jedan majmun prišao i bocnuo je prstom.

1. Marina Chapman

When Marina was four, she was k!dnapped for ransom but was later left alone in a jungle in Colombia. Fortunately, she was rescued by monkeys who adopted her to their family. The animals taught her how to hunt for food, and she was able to survive with them. pic.twitter.com/q7AlLQk9fP









— ski★ (@skiiagainnnn) May 12, 2023