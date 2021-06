MARIJANA SE UDALA I DOBILA SINA: Pobjednica prvog regionalnog Big Brothera ima novu obitelj!

Autor: Š. P.

“Dani Marijane i Nemeša” davno su odbrojani, a pobjednica prvog regionalnog Big Brothera prema pisanju 24sata ima novu ljubav i novo dijete.

Marijana se, naime, prošle godine udala za Zagrepčanina Karla Seiferta, a u prosincu su dobili sina i nazvali ga Aleksandar Benjamin. Dječačić je kršten sredinom lipnja u Zagrebu, daleko od očiju javnosti, od koje se Marijana pokušava udaljiti još od (za neke) skandaloznog boravka u BB kući.

Tada se, podsjetimo, iako u braku, pred kamerama upustila u ljubavnu avanturu s Nikolom Nemeševićem. Nakon što je izašla iz Big Brothera, razvela se od supruga, šibenskog pomorca s kojim ima kćer Korinu, te je nekoliko godina provela u braku s Nemešom.

Izazvalo je to te 2011. godine pravi medijski skandal. Marijana je polovicu novca osvojenog u showu morala dati bivšem suprugu.

“Svaki će vam pravnik reći da je to smiješno s obzirom na to da je Ivan predao zahtjev za razvod u travnju prošle godine s napomenom da je bračna zajednica prekinuta danom mog odlaska u Beograd. On se nadao mom ispadanju i radovao tome da ću ostati sama bez ičega. Pametnome dosta. Ali je još smješnije što je dotični gospodin, unatoč svojim izjavama da mu ne treba ništa od ‘novca zarađenog seksom’ i igranjem uloge žalosnog poštenog muža, prošli mjesec ipak zatražio polovicu tog iznosa na koji nema pravo”, rekla je tada za Story.