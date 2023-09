Marijana Mikulić pred jednom od težih odluka vezanih uz sina Jakova: ‘Htjela sam samo pomoći…’

Glumica Marijana Mikulić prethodnih je nekoliko godina često na svom Instagram profilu govorila o svom sinu Jakovu i njegovu napretku u razvoju. Ipak, ako je suditi po njenom najnovijem Instagram storyju, više to neće raditi.

Odustala od objava

Naime, kako je glumica naglasila, svjesna je da su ovakve objave nekome banalne, ali one pričaju o velikom njenog Jakova.

“Ali mislim da na koncu neću puno objavljivati ovakve stvari. Jer jako puno upita dobijem u inbox, a sada kada sam stavila upit o čemu konkretno biste da pišem – nijedan komentar s konkretnim upitom. Pa zaključujem da ljude baš i ne zanimaju konkretna iskustva, savjeti, preporuke, nego imaju višak vremena pa mi pišu.

Ali ja vremena nažalost nemam dopisivati se sa svakim ponaosob. A htjela sam pisanjem o naše iskustvu pomoći onima koji sada tek prolaze nešto što smo mi već prošli. Tako da ćemo mi hrabro nastaviti našim putem, boriti svoje borbe, povremeno nešto objaviti. A oni koji baš žele, uvijek nađu način da saznaju ono što ih zanima. Sretno svima”, napisala je Marijana.

Prvih 18 mjeseci ništa nije dalo naslutiti da se radi o dijagnozi

Podsjetimo, Marijana je u više navrta opisala Jakovljevu borbu.









“Jaki je bio dijete rođeno u terminu, iz uredne trudnoće, sve je teklo manje-više normalno do nekih 18 mjeseci – kada sam primijetila da se počeo zatvarati. Znao je već stvari tipa ‘taši tanana’, oponašanje glasanja nekih životinja i slično. Sve je samo stalo, a on je prestao uspostavljati kontakt očima, osim povremeno sa mnom.

Tražila sam pedijatra uputnicu prvo za Suvag jer sama nisam znala otkud bih krenula, a pedijatar nije baš bio široke ruke sa savjetima. Pa sam kopala sama. Dok smo došli na red za preglede, zatim mjeseci čekanja za terapiju zbog ogromnih listi – išli smo privatno. Jakijeva dijagnoza od početka je nespecificirani poremećaj u razvoju govora i razumijevanja, a za procjenu tzv. ADOS testom za spektar je bilo rano. Rekli su nam tek između treće i pete godine. Pa je sada na listi čekanja za tu procjenu na ERF”, objasnila je Marijana.







U početku su ovu lijepu Hercegovku nervirali razno razni komentari. Ipak, s vremenom je “otupila” i selektivno ih uzima u razmatranje.

“Pogađalo me u početku svašta. Jedna bliska prijateljica mi je rekla da mi se nije javljala ni pitala vezano za Jakija jer je imala osjećaj da me sve u vezi toga smeta. I ja joj vjerujem. Ja sam i sama tražila sebe u svemu tome, morala sam biti majka, ali i glavna i odgovorna za kopanje gdje ići, otkud krenuti. Nerviralo me tisuću savjeta s tisuću strana. Ali jednostavno sam u jednom trenutku odlučila da svatko ima svoj neki put.

Slušala sam razna iskustva i savjete, probali bismo, i ostajali tamo gdje se Jaki našao i dobro napredovao. Tamo gdje sam osjećala težinu i grč, to sam jednostavno morala otpustiti, ne možeš sve. Tako i s hejterima, ne ostajem im dužna kad na mom profilu hejtaju, a dalje od toga me ne zanima. Previše vremena nam uzima naš život, borba za Jakija, ostalo dvoje djece, da bih se bavila nebitnim komentarima ljudi koji se skrivaju iza nadimaka i nemaju pametnija posla nego pisati idiotarije”, dodala je glumica.