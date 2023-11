Marijana Mikulić otkrila kako žive današnje majke: ‘Stručnjaci, postoji li naziv za to stanje’

Glumica Marijana Mikulić na društvenim mrežama redovito govori o životnim izazovima, a osobito onima koji su vezani za majčinstvo.

U novoj objavi ponovno je otvorila dušu o trenucima koje proživljava, mnoge Hrvatice su se pronašle u opisu koji je glumica stavila ispod svoje dvije fotografije. Naime, Mikulić je pozirala bez šminke i u ležernom stanju, izgledala je vidno umorno, što je i napisala u tekstu.





‘Posao, skuvaj, operi. Kupaj, uspavaj’

“Odvezi, dovezi, brže, kasniš (opet). Škola, vrtić, terapije. Udahni. Posao, skuvaj, operi. Kupaj, uspavaj. Udahni ako stigneš. (Ako nisi zaspala dok si uspavljivala), navij sat u 6 da stigneš i biti sama. Možda se i tuširaš. Odvezi, dovezi, požuri, kasniš… Oni dani kad si željan razgovora s odraslom osobom a nemaš ga gdje ugurati, a opet ako se i ukaze prilika zazireš od ikakvog kontakta jer ti treba mir i samoća. Stručnjaci, postoji naziv za to stanje?? P.S. sama se farbala i fenirala jer i frizerski znaci puno ljudi i potencijalne komunikacije”, napisala je Marijana te je dobila niz komentara drugih mama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marijana Mikulić (@maremikulic)









“I svaki dan sve misliš hoću piti piti alkohol ili nešto za smirenje… Jer trening za izbaciti stres nemam di ugurati”, “Zove se – proći će”, “Postoji naziv, pustite me na miru i ozdravit ću”, “Ne znam kako to drugi zovu, ja to zovem biti mama”, “Frizura top. Isto stanje, sama se farbam, i isto 24 sata u pokretu, posao, ručak, veš, ali kad sve zbrojiš vrijedi”, “Ja to stanje zovem ne znam jesam li pošla ili došla”, pisali su joj mnoge dame.

“Sve isto samo sam stavila ulje ricinusovo na glavu zaboravila da mi je na glavi takva hodala. Čekam da zahladi uzmem onaj sprej za izrast pa se s njim na brzinu, zaboravim i kakva izađem iz kuće”, “Tako prirodna, tako lijepa, tako stvarna”, “Isuse, identično nam je”, nizali su se komentari na Marijaninu objavu.

Inače, glumica je majka trojice dječaka, a njen sin Jakov ima ima dijagnozu u spektru autizma o čemu je već prije govorila u medijima. Naime, Mikulić se pak putem Instagrama često zna pohvaliti naprecima njenog Jakova, na što je naravno uvijek ponosna.