Marijana Mikulić otkrila bolnu istinu: ‘Mnogo je toga nestalo s dijagnozom, bilo je rezova’

Glumica Marijana Mikulić napisala je novogodišnju čestitku na Instagramu te se osvrnula na 2023. godinu kao jednu od težih te je otkrila kako je zbog dijagnoze svog najmlađeg sina izgubila neke prijatelje, a dodala je i da njeno srce iznad svega želi mira i ljubavi u cijelom svijetu.

“Svega je bilo. Uspona, padova, privatno i poslovno skokova do neba i padova na dno. Mnogo je odnosa i onog što sam smatrala prijateljstvima nekako nestalo s dijagnozom, a 2023. je to dobro pomela do kraja. Lagala bih kad bih rekla da nije bilo bolnih rezova. Ali vjerujem da je sve kako treba biti. Uvijek je tako. Mnogo je toga na čemu imam biti zahvalna. Mnogo je toga što mi nije jasno”, započela je.

‘Da konačno svi ratovi prestanu’

“Ali jasno je onom koji me vodi, onom koji upravlja mojim putevima i stazama. I znam da On sve radi kako je najbolje za mene. A moje je samo da Mu vjerujem. Zahvalna na svemu i svima. Želim svima svega što si sami žele. A moje srce iznad svega želi mira i ljubavi u cijelom svijetu, da konačno svi ratovi prestanu i da sva Dječja srca budu sretna”, napisala je Mikulić uz video na kojem se vide fotografije koje su nastale prošle godine.









Inače, Marijana je i nedavno dijelila informacije o napretku svog sina. “Nikako da složim nove objave. Slikovnice ću probati za koji dan. Danas plastelin. Kako je krenuo toliko raditi s njim? Kako sam ga naučila ovo i ono izraditi? Mi smo s plastelinom krenuli kad i s Floortime – kad je Jaki imao dvije godine i nikoga nije gledao u oči. Hodao bi u krug i govorio svojim rukama. Sjela bih ga preko puta sebe i pokušavala dobiti pogled. “Vidi Jaki, kuglica, vidi zmija”. I radila bih to sama, pa njegovom rukom, a njega nije bilo briga. Danima tako, sto kutija plastelina, pokušaja milijun dok je sam napravio kuglicu. Domet je bio napraviti sto vise kuglica” prisjetila se Mikulić.









‘Uključujem ga kad i koliko mogu’

“Pa bih mu radila puža, zmiju, što jednostavnije stvari koje s vremenom počinje imitirati. Sve što drugima dolazi spontano njemu sam morala puno puta ponoviti, podsjećati. Do ljetos je miješao sve u jednu gvalju smeđe boje, a sad je počeo sam koliko može i zna paziti, razdvaja jer želi da što duže traju različite boje s kojima slaže čuda. Od slova, likova iz crtića, do cijelog procesa nastanka kolača danas”, dodala je Mikulić.

Marijana je napisala i da Jakov jako voli s njom kuhati. “Taj proces zna iz stvarnog kuhanja sa mnom koje traje još od njegove treće godine. Uključujem ga kad i koliko mogu, puno puta sam se nanervirala i trajalo se stoput duže s njim. Ali nisam odustala jer on to voli, i uči kroz to puno lakše, i evo sto je danas nastalo u njegovoj maštovitoj radionici”, napisala je.

“Uvijek imati na umu da nisu svi isti, voditi se svojim osjećajem, biti uporan, puno raditi, nikad ne odustati. I dijete i njegov napredak uvijek porediti samo s njim samim. Kakav je on danas u odnosu na jučer, u odnosu na prije mjesec dana, prije godinu dana”, zaključila je Mikulić.