Marijana Mikulić nakon vijesti o selidbi umirila pratitelje: ‘Ja nisam zabrinuta, nemojte biti ni vi’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Hrvatsku glumicu Marijanu Mikulić očekuje dosta teška godina. Naime, nedavno je fanovima otkrila kako će neko vrijeme provesti odvojeno od supruga Josipa. No to nije zbog nevolja u raju, već činjenice da je on osvojio stipendiju.

Nedugo nakon što je podijelila tu vijest putem društvenih mreža, sada se obožavateljima odlučila zahvaliti na riječima podrške.

‘Nisam sama, imam ljude doma’

“Dobro je, ljudi. Nije to kao nekad kad su muževi išli, a žene ostajale same brinuti o svemu po godinu dana. Nisam sama, imam ljude i sa sobom doma i u blizini,” započela je glumica uz zajedničku fotografiju sa suprugom.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marijana Mikulić (@maremikulic)

‘Nema beda za tebe’

“On će dolaziti, mi ćemo ići k njemu. Nisam zabrinuta ja, pa nemojte biti ni vi. Ali svakako hvala na hrpetini poruka koje sam dobila, i podrške i brige, puno mi znači,” zaključila je zahvalna glumica, te dodala emotikon srca.

Fanovi su joj u komentarima ponovno izrazili podršku. “Ti si borac”, “Žena, majka, kraljica, sve može”, “Mislim da su novinari najviše zabrinuti”, “Vi ste jaka i stabilna obitelj”, “Snažna, lijepa, iskrena ženo”, pisali su ispod fotografije.









Podsjetimo, u ranijoj objavi Marijana je napisala kako njen suprug zbog posla seli u Berlin na godinu dana. Kako je otkrila, Josip je osvojio stipendiju Alexander von Humboldt, koja se dodjeljuje svake godine za istraživački rad u jednoj od institucija u Njemačkoj.









Krajem prošle godine ova glumica nije mogla skriti oduševljenje zbog suprugovog postignuća. “Ovdje si ionako osvojio sve što je moguće (bez stranačke pripadnosti) osvojiti. Ako ne znate, zguglajte koliko Hrvata ikada je dobilo ovu stipendiju! Čestitam ti mužinjo! Berlin, volimo te i veselimo ti se,” napisala je tada.