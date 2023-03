MARIJANA BATINIĆ, VIKTORIJA RAĐA I MIA KOVAČIĆ: ‘Žena je ženi vučica samo kada…’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Voditeljica i spisateljica Marijana Perinić sinoć je održala treće ovogodišnje izdanje jedinog interaktivnog talk-showa Ženska priča, koji ide uživo ispred publike, i to na temu PRIJATELJICE, a u gostima su joj bile televizijske voditeljice Mia Kovačić i Marijana Batinić te bivša manekenka i pjevačica Viktorija Rađa.

Podršku gošćama su dali brojni poznati iz publike, pjevačica i voditeljica Ida Prester, glumac Filip Vidović, modni dvojac Envy Room te natjecatelji showa „Ples sa zvijezdama“ Marco Cuccurin i Paula Tonković.

Kako se u ožujku obilježava Dan žena, tako je i ovomjesečna Ženska priča tematizirala prava i bliska ženska prijateljstva, zbog čega su gošće otvorile dušu i iskreno pričale o svim izazovima, usponima i padovima prijateljskog odnosa te odgovarala na brojna pitanja iz publike.





Prvo su sa publikom podijelile kako i kada su se upoznale, je li to bio klik na prvi pogled ili je ipak trebalo puno više vremena da se zbliže, s obzirom da su sve tri javne osobe pa su zasigurno i postojale određene predrasude.

Pričale su o međusobnoj podršci u teškim vremenima, o trenucima svađa koje ne traju dugo te o ženskim kodeksima koje se bez iznimke poštuju, zbog čega su i dotakle temu ženske izdaje, da bi zaključile kako je oprost ipak jedini izlaz.

Složile su se da je žena ženi vučica samo u slučaju kada sama nije realizirana, ispunjena i sretna, zbog čega je onda ljubomorna i zavidna te da treba za prijateljice birati žene koje će ti biti družice u dobru i zlu.

Publika se najviše smijala na temu najluđih anegdota iz zajedničkih izlazaka i druženja do ranih jutarnjih sati, kojih je uistinu na pretek. Bila je to večer puna emocija, smijeha i nezaobilazne zabave, zbog čega je popularan talk show i ovom mjeseca bio do zadnjeg mjesta rasprodan.

Novo izdanje Ženske priče održat će se u klubu hrvatskih glazbenika SAX! (Palmotićeva 22, Zagreb), u srijedu 05.travnja 2023., u 21,00 h, a sav prihod od ulaznica donirat će se, kao i svaki mjesec, udruzi protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska.

Organizatori pozivaju sve posjetitelje da uživaju u četvrtom ovogodišnjem izdanju Ženske priče, čija će sezona trajati do srpnja 2023.