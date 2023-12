Marija Zadravec otkrila ono što se mnogi ne usude: ‘To je bilo nezaboravno iskustvo’

Autor: Z.S.

Čakovčanka Marija Zadravec sve je popularnija hrvatska glumica u filmovima za odrasle, pogotovo nakon što je ponijela titulu europske prvakinje u seksu. Iako je tijeokm karijere radila štošta, sada je pak otkrila kakav scenarij je nikada ne bi zanimao.

“Nikada ne bih snimala nešto što ima veze s religijom, ne bih htjela glumiti neku časnu sestru niti bih ikada snimala takve scene, jednostavno nisam takav tip osobe da bih to ikada napravila zbog novca, ipak u svemu tome mora postojati neko poštovanje. Isto tako ima puno degutantnih scena koje se snimaju s hranom, to bih svakako izbjegla i ne bih pristala snimati”, rekla je za Zagreb.info i nastavila.





Što bi radila

“Inače sam jako znatiželjna osoba i užasno volim isprobavati nove stvari, ne volim nešto što je monotono i dosadno, volim isprobavati sve pa vjerujem da bi sve što sam snimila na filmu, isprobala i u privatnom životu. Zato to i radim, volim taj posao i uvijek mi je super isprobati nešto novo, to je i cijela svrha mojeg posla”, kazala je i dodala kako je za najplaćenija scena koju je do sada snimila dobila 10 tisuća eura.

Ovim putem ispričala je i što bi radila kada ne bi bila glumica u filmovima za odrasle. “Volim puno stvari i imam dosta hobija, ali sam prije imala restoran u Čakovcu, pa bih vjerojatno ponovno imala restoran jer imam veliku strast prema kuhanju”, poručila je, a u priloženom videu možete pogledati njezinih top pet seks odabira:

Prilog za mlade

Zadravec, poznata pod umjetničkim imenom Sweet Mery, odradila je prije nekoliko dana, inače, svoj prvi prilog u emisiji Stanje nacije. Pred kamerama joj se pridružio glumac Asim Ugljen koji je glumio lika po imenu Siniša. A zajedno su odradili prilog posvećen mladima.

Kroz emisiju Stanje nacije u svojoj će rubrici Marija govoriti o temama vezanim za spolne odnose mladih. Uvodno istaknula kako je riječ o vrlo važnoj temi za mlade, a onda je pojasnila kako postoje kondomi za žene i muškarce.

Također, dala je naslutiti da preferira ona najveće veličine, a zagolicala je maštu gledatelja kada je izjavila da ih voli stavljati ustima. Na banani je prikazala kako pravilno staviti kondom. Ipak, napomenula je kako s njima treba pažljivo rukovati kako ih se ne bi oštetilo, posebno noktima ili zubima, dok je Siniša dodao da treba paziti i na rok trajanja.