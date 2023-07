Marija Zadravec o ‘skupini smrti’: ‘Trebali bi se bojati mene, snimam brutalne filmove’

Autor: Dnevno.hr/Kristijana Merdan

Nakon što je ponijela Titulu europske prvakinje u seksu koja joj je donijela direktan plasman na svjetsko prvenstvo sljedeće godine, gdje ju očekuje ‘skupina smrti’, 27-godišnja porno glumica Marija Zadravec se prisjetila samog natjecanja i otkrila zašto joj nije bio problem doći do pobjede.

Naime, Marija je u ovom poslu nekoliko godina. Oni koji bolje poznaju njen rad u svijetu pornoindustrije, znaju da gotovo ne postoji nešto što ona u seksu ne može napraviti. S time nije imala problema ni na natjecanju. Na isto je došla bez imalo pripreme.

“Nisam imala previše pripreme što se tiče neke kondicije, to mi ni ne treba pošto stalno snimam brutalne, hc filmove pa sam stalno u treningu”, rekla je Marija te otkrila kako se jedino morala pripremiti na život pod kamerama 0-24sata.





Što se tiče samog seksa i njenog posla, kaže kako treba biti psihički i fizički spreman te predan stoposto, a najvažnije je napraviti test. “Prilikom svakog snimanja filmova. Bez toga se ne smije snimati porno film. Testiranje je obavezno prije svakog snimanja”, ističe Marija.

Danas Marija, umjetničkog imena Sweet Mery, uživa i pažnju javnosti koja ju prepoznaje na ulici, a nerijetko se dogodi da j zaustave radi fotografiranja. No, ono što je mnoge zanimalo je njen ljubavni status.









“Da, imam partnera. U vezi sam”, potvrdila je Marija i otkrila kako se partner nosi s njenim poslom. “Da on to ne prihvaća onda ni ne bi bili u vezi, vrlo jednostavno. Treba tu imati razumijevanja, kompromisa, odvojiti posao od ljubavi. Nama je to sve normalno. Jedno je ljubav, a drugo je posao.









Upitali smo je kako reagira njena obitelj na posao kojim zarađuje za kruh. “Ok. njima je najvažnije da ja ostanem osoba kakva sam bila, da sam sretna i općenito da imam sretan život, nebitno čime se bavim”, istaknula je Marija koja se dotakla nadolazećeg natjecanja u seksu i ‘Grupe smrti’ koja ju tamo očekuje.

“Očekujem da se oni mene boje, pošto snimam brutalne hc filmove, tako da me ne može ni ‘grupa smrti’ iznenaditi”, ponosno je istaknula Marija kojoj je želja snimiti film s 50 muškaraca na nekoj top egzotičnoj obali.

