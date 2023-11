Marija Zadravec napravila pomutnju: ‘Od jučer do danas primila sam dvije tisuće poruka’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Sve popularnija hrvatska glumica u filmovima za odrasle, Marija Zadravec, umjetničkog imena Sweet Mery, uskoro će gostovati kod Zorana Šprajca u emisiji Stanje nacije, što je potaknulo brojne komentare na društvenim mrežama, a na jedan se glumica posebno osvrnula, o čemu smo ranije pisali.

Pitali smo glumicu što ju je najviše zasmetalo u komentarima na društvenim mrežama, no ona nam kaže kako ju je zapravo zasmetao samo komentar jedne gospođe.





“Hejteri – osobe koje bi htjele biti ti”

“Ne radi se o komentarima, već o jednom komentaru na mom Facebook profilu, od gospođe koja me ima potrebe pratiti, a ujedno ju očito nerviram. Ne razumijem ljude koji imaju potrebe pratit nekog, dok ih ta ista osoba nervira i stvara im nemir”, rekla je Sweet Mery i nastavila:

“Pojedini ljudi ne razumiju da svaka priča ima svoju publiku, pa tako i ja, i to poprilično veliki broj. Moja publika isto ponekad hoće vidjeti mene i novosti o meni. Inače nikad ne pratim komentare po portalima i slično, jer zna se kako to funkcionira, ako si uspješniji ima više zavidnih ljudi. Hejteri-osobe koje bi htjele biti ti. Ali ovaj se našao na mome profilu te sam odlučila gospođi objasniti neke stvari odgovorom na njen komentar”, istaknula je glumica.

Inbox – od poziva na kavu do nečeg više

“A što se tiče portala, prije par godina, kad sam prvi put bila u Međimurskim novinama, bilo mi je interesantno pogledati komentare i imala sam što vidjeti. Komentare od “svetica” koje svi znamo kakve su, komentare od ljudi koji mi trpaju inbox pozivom za kavu i nešto više… tako da ne zanimaju me komentari od takvih ljudi, i zna se, uspješni ljudi, koji su sretni u svome životu, nikad neće nekome loše komentirati ni vrijeđati”, nastavila je.

“Ponekad mi u inbox netko pošalje screen pokojeg komentara iz portala, meni je to smiješno kako se netko ima potrebe nervirati, sramotiti sam sebe, a apsolutno ništa neće time promijeniti. Samo nas jača. Na kraju krajeva, eto drago mi je da i takvim ljudima na neki način pomognem, jer vjerojatno im je lakše u životu kad nekog vrijeđaju”, zaključuje Zadravec.

Čestitke zbog ‘Stanja nacije’ i uspjeha u karijeri

Zanimalo nas je razlikuju se komentari s društvenih mreža od onih koje dobiva privatno u inbox.









“U inbox dobivam poruke podrške, gotovo da i nema loše poruke u inbox. I hvala pratiteljima na tome, iako ne mogu odgovarat jer previše je to. Samo od jučer do danas na Instagramu te Facebooku primila sam preko 2000 poruka, i to većinom ‘bravo’, ‘svaka čast kraljice’, ‘ma neka si joj odgovorila’,… isto tako puno poruka poput ‘zašto se zamaraš s takvim nisko inteligentnim ljudima’, puno čestitka jer sam proglašena najboljom glumicom u Celju u subotu, puno čestitki za to što ću biti u ‘Stanju nacije’. Uglavnom sve pozitivno.”

Serijal koji bi mogao zagolicati maštu

Zanimalo nas je jako što nam to Marija priprema kod Šprajca i je li riječ o projektu koji će potrajati duže od samo jedne epizode. “Zasad ne mogu otkrivati nikakve detalje, ali vjerojatno bude serijal, kako je najavio i Zoran Šprajc. Edukacije uvijek dobro dođu”, zaključila je Sweet Mery.

Podsjetimo, Marija Zadravec u petak će gostovati u emisiji ‘Stanje nacije’ poznatog Zorana Šprajca. Tu je vijest potvrdila na svom Facebooku uz fotografije na kojima nasmiješena pozira uz poznatog novinara, koji ju je i srdačno zagrlio. A upravo je to bilo dovoljno da “bocne” jednu gospođu, koja je otvorena rekla što misli o svemu tome.









“Baš ovakvi trebaju biti primjer djeci i mladima, strašno kakva ljudska glupost će ići na televiziju to predstavljati pa držite to što radite u neke 4 zida gdje radite i neka gleda samo onaj koga to zanima. Zašto bi morali gledati svi koji inače vole pratiti Stanje nacije zbog humora gospodina Šprajca, koliko vidim interesantni ste jako bezveznim ljudima koji nemaju što drugo u životu nego da se zadovolje gledajući ovo. I ja sam pogledala samo jer se spominje glumac iz mojih omiljenih humorističnih serija”, napisala je nezadovoljna gospođa, a onda joj se u komentarima javila upravo Marija.

Odgovor

“Gospođo draga, s obzirom da sam osvojila europsko prvenstvo (glasovima publike) sad pobijedila u Celju (glasovima publike) to govori da me ljudi vole gledati, jer sam normalna osoba, nikog ne varam, nikog ne kradem, ne prese*avam se kao mnoge, a karakterno sam isto tako puno bolja od većine takvih koji nešto loše komentiraju kako bi hranili svoj ego, te oni zavidni.

Jeste kad komentirali nekom pjevaču koji u pjesmama spominje drogu, nasilje ? Ili Vas to ne interesira, a djeca to slušaju, jeste komentirali kad zašto puštaju filmove gdje ima nasilja, kao i crtane filmove ? Jeste komentirali političare koji direktno kradu iz vašeg džepa? Ali glavni problem u državi sam Vam ja, koja najpoštenije radim svoj posao, kao i na tisuće drugih porno glumica diljem svijeta.

Čudite se kao da sam jedina porno glumica na svijetu, a svi ste gledali i gledate takve filmove. Pišete bezvezni ljudi koji nemaju šta drugo radit to gledaju, po vama je onda većina ljudi bezvezna, jer ne shvaćate da to gleda više od 60 posto ljudi, po svim ispitivanjima, mislite da ako je Vama to bez veze, i takvima poput Vas da je svima bez veze.

‘Pusa za Vas’

Jedan veliki portal objavi članak, taj članak pročita par milijuna ljudi, te se nađe grupica od stotinjak njih koji vrijeđaju (zapravo sami sebe) i misle da će nešto postići time. Kao i oni komentari od “poštenih” vjernica koje svake nedjelje idu na misu, Te ih vjerojatno tamo uče sudit nekome.

Da i ako je Vama edukacija glupost, kako se zaštititi od bolesti i slično, ako je to po Vama glupo da govore, onda je to žalosno od Vas. Sve se nakraju svodi na zavist. Eto pusa za Vas, i hvala mojim pratiocima te ljudima što su mi podrška”, zaključila je Marija.