Marija Šerifović pokazala sinčića i poručila: ‘Treba vremena da sve procesuiram, ali sigurna sam…’

Autor: Barbara Grgić

Srpska pjevačica Marija Šerifović (39) u petak navečer objavila je da je postala majka i tim je vijestima šokirala regiju. Bebu, sina Marija, rodila je surogat majka u Los Angelesu gdje se i sada pjevačica nalazi, a u svemu joj pomaže i majka Verica.

Sada je Marija sinčića pokazala i na Instagram Storyju.

“Dobri ljudi, dobro jutro, dobar dan, dobra večer, gdje god bili i šta god radili… S obzirom na to da je ovo moje prvo obraćanje ovako putem ‘storija’, želim vam se svima zahvaliti na prelijepim porukama! Sve je zatrpano i prepuno ljubavi, i vjerujte mi da to možemo osjetiti. Moje škorpijsko srce prima previše ljubavi ovih dana, tako da meni treba vremena da se sve to negdje procesuiram, a onda sam i sigurna da će se ukazati prilika kada ću o svemu ovome moći daleko duže i ozbiljnije govoriti. Za početak želim svima da se beskrajno zahvalim na ljubavi koju nam šaljete”, rekla je Marija, a onda objasnila da neće otkazivati već zakazane turneje, iako bi ona to vrlo rado uradila samo da bi bila s Marijem.

Odvjetnik otkrio detalje

Nakon što se saznalo da je postala majka, Marija je ispričala kroz kakav je težak put prošla da bi dobila sina.

“Prvo, važno je da pravno regulirate sve na vrijeme. Zatim slijedi medicinski dio, terapije, vađenje jajnih stanica, njihov transfer. Zatim dobra agencija koja zastupa prava surogat majki i liječnik koji prati trudnoću. Put je dugačak, ali kada postoji velika želja, postoji i način. Velika želja da nekome pružim svu ovu ljubav koju posjedujem, bezrezervno, to je na prvom mjestu”, ispričala je pjevačica.









Objasnila je i zašto se odlučila za surogat majku.

“Više sam puta pokušala iznijeti trudnoću i nisam u tome uspjela, na mogu veliku žalost. Zaista ne želim javno objašnjavati zdravstvene razloge za to, ali surogat majčinstvo je konačno bio jedini moj izbor”, rekla je za Blic.