Marija Šerifović pokazala majku: ‘Moje srce samo za tebe kuca’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Popularna srpska pjevačica Marija Šerifović snimljena je kako se zabavlja s majkom Vericom Šerifović s kojom je zapjevala njihov duet “Ti mi uvek trebaš“.

Video majke i kćeri počeo se dijeliti društvenim mrežama uz opis “majka i kći rasturaju”. U samo dva dana samo jedna podijeljena snimka s TikToka prikupila je gotovo 600 tisuća pregleda i brojne komentare.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Verica Serifovic (@vericaserifovicofficial)

“Majka i kći rasturaju”

Inače, malo tko zna kako izgleda majka Marije Šerifović, a još manje da je i ona pjevačica, posebno poznata po nastupima na romskim vjenčanjima, piše Story. Od Marijinog oca Rajka rastala se zbog bračnih problema, a kada su je pitali o detaljima njihova odnosa rekla je: “Pa bilo je svega, i puno ljubavi i svađa. Važno je ono što je proizašlo iz te ljubavi, a to je Marija”.









Verica i Marija Objavljuje Moja muzika u Ponedjeljak, 11. prosinca 2023.







Iako se još jednom udavala, ni drugi brak Marijine majke nije potrajao, a nakon razvoda uslijedila je borba s rakom dojke kojeg je pobijedila prije gotovo 15 godina.

Marija Šerifović i Verica Šerifović 🎶🖤🎶 Objavljuje Saviana Mitrofan u Četvrtak, 2. studenoga 2023.

Kaže da joj je pristup liječnika koji ju je liječio puno pomogao da sve prebrodi i prihvati stanje.

“Uvjeravao me svojim pogledom da ću to vrlo lako prebroditi i lako se oporaviti. Operacija se dogodila ubrzo. To se može dogoditi svakoj ženi. Bilo je teško, ali ne želim se ni sjećati. Morate se čuvati od sebe.”

Nedavno je Šerifović progovorila o svojoj obitelji i tome kako je odgajana. Pjevačica je istaknula i kako mrzi podjele te da ljude samo dijeli na to jesu li dobri ili ‘smeće’. Dodala je i da smatra kako je cilj nje i njenih kolega upravo spajanje, a ne razdvajanje ljudi

“Prvo, prezirem bilo kakve podjele, bilo opredjeljenja na nacije, vjeroispovijesti. Zašto? Pa zato što se, evo na primjer, moja baba zvala Draginja, rođena u Šumadiji, u Kragujevcu. Molila se Isusu Kristu, a moj deda je bio musliman i čovjek se klanjao, molio se Allahu”, rekla je Šerifović tijekom gostovanja na Kurir televiziji.