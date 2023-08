Marija Šerifović planira bebu? Srpska pjevačica tu je vijest natuknula jednom rečenicom

Autor: I.D.

Srpska pjevačica Marija Šerifović obilježila je 20 godina otkako je na glazbenoj sceni, točnije otkako je objavila svoj prvi album “Najbolja” i povodom ove godišnjice objavila je video u kojem se obratila svojim vjernim obožavateljima.

‘Dok se ne rodi Šerifović junior’

“Danas je točno 20 godina otkako je izašao moj prvi album i prva pjesma. Davno je bila ta 2003. godina, ja sam tada bila mali i bezobrazni idiot, prekrstila sam album u “Najbolja”.

Nakon njega su se nizale pjesme koje i dan danas sa mnom pjevate. Dosta je pjesama iza mene, veseli me da su ostale, to je muzika koja traje. To će biti uvijek moj put, koliko god budem imala glasa i želje da se muzikom bavim.





Hvala vam što ste zajedno sa mnom prolazili kroz razne moje faze. Kako glazbene, umjetničke, životne, karakterne, psihičke. Hvala vam što ste tu, što starite sa mnom”, izjavila je Marija u videu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marija Serifovic (@serifovic)

“U našim životima imaju dva najznačajnija datuma, kada se rodite i kada shvatite zašto. Dok se ne rodi Šerifović junior vi ste do tada moje zašto. Hvala vam što ste posebni, što imam najdivniju publiku, hvala vam što ste normalni.









Moja bitka nije bila nimalo laka, nije bilo lako biti drugačiji, na tom razumijevanju vam posebno hvala. Potrudit ću se da vam sljedećih 20 godina budu jednako zabavno kao ovih prvih 20. Bez vas Marija Šerifović ne postoji”, zaključila je Šerifović.