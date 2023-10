Marija Šerifović o drami oko Prijović: ‘Hrvate žuljaju narodnjaci, to je problem’

Reakcije na koncerte srpske folk zvijezde Aleksandre Prijović (28) u Zagrebu su itekako burne i već nekoliko dana ne jenjavaju. Nakon što su mnoge poznate osobe iz Hrvatske izrazile svoje mišljenje o tim koncertima, srpska pjevačica Marija Šerifović se također odlučila izjasniti o ovom pitanju.

Šerifović objasnila u čemu je stvar

Marija Šerifović je primijetila da su reakcije u Hrvatskoj izuzetno snažne zbog činjenice da je Prijović rasprodala četiri zagrebačke Arene i dodatno stavila u prodaju petu Arenu. Ona smatra da je razlog za ovako intenzivne kritike i prozivke činjenica da se radi o koncertu turbofolka, te da reakcije ne bi bile tako snažne da se radilo o pop izvođaču iz Srbije.





“Moj komentar na to bi bio da mislim da bi svatko trebao nastupati u svakoj zemlji bez ikakvih problema. Ako naš rad to ne spoji, ne znam tko će to spojiti. Imamo za primjer moju pjesmu, koja je prva u trendingu u Hrvatskoj, prvi dan u prvih par sati. E sad, ono s čim naši susjedi imaju problem je što su to narodni izvođači.

Da se dogodi estradnom pop izvođaču, vjerojatno ne bi bio problem, ali narodna ih malo žulja. Ono što mogu reći, Aleksandra je to svojim radom zaslužila i narod to želi slušati, a protiv naroda se ne može. Dakle možemo puhati u rog mi ili bilo tko, ne može se ići protiv volje naroda”, rekla je Šerifović za Mondo te dodala da ona u Zagrebu nikad nije naišla na sličan problem i da smatra da je to pitanje različitih glazbenih pravaca nje i Prijović.

Podsjetimo, Marija je nedavno snimila duet za pjesmu ‘Pola sunca’ s Matijom Cvekom i objavila je prije četiri dana, u petak, a do danas pjesma ima više od milijun i 600 tisuća klikova.

Što se Prijović tiče…

Aleksandra je nakon rasprodane četiri zagrebačke Arene, u utorak najavila i svoj peti nastup ovoj dvorani. Prijović će tako u Zagrebu nastupati uzastopno od 1. do 4. prosinca te 6. prosinca i pjevati za oko 90.000 ljudi. Glazbenica je u sklopu svoje turneje ‘Od istoka do zapada’ već održala tri koncerta u beogradskoj Štark Areni, a planira i nastupe u Sarajevu, Tuzli i Nišu.

“Peta Arena, peta večer ljubavi i pet puta hvala! Ponosna sam i od srca zahvalna na količini ljubavi i podrške koju mi dajete. Ne znam što da vam drugo kažem – osim da vas volim i jedva čekam da uživamo i stvorimo uspomene koje ćemo čuvati i pamtiti zauvijek. Vjerujte mi da će svaku večer u Zagrebu biti posebno”, poručila je Prijović obožavateljima putem Extra FM-a gostujući u Zagrebu nakon što je potvrdila datum pete Arene.