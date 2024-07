Marija se žestoko okomila na Srbe: ‘Takvo ponižavanje je baš malograđanski’

Autor: M.P.

Marija Ognjenović iz Valjeva u Srbiji diplomirana je inženjerka elektrotehnike i računarstva, koja ima desetke tisuća pratitelja na društvenim mrežama. U videu se odučila obračunati s odnosom Beograđana prema ljudima koji u srpsku metropolu dolaze iz unutrašnjosti zemlje.

“Sigurno ste vidjeli snimke na TikToku u kojima su ljudi snimali prazan Beograd u vrijeme ljetnih godišnjih uz popratne komentare da su ‘Beograđani otišli kućama’. Naravno, da ne postoje stereotipi, ne bi bilo ni humora, ali neki su otišli korak dalje.

Počeli su procjenjivati ljude na temelju geografske širine, dužine i gdje su rođeni. To što si ti bijesan jer ljudi u potrazi za poslovima i nekim boljim sutra idu u veće gradove, gdje im je veća mogućnost zarade i prosperiteta, to je samo tvoj problem i liječi ga u svoja četiri zida”, poručila je u objavi na TikToku.

Marija ima poruku za dio Beograđana: Takvo ponižavanje je malograđanština

Zatim je proširila temu. “Mnogo je zanimljivije komentirati koliko su ljudi iz unutrašnjosti, evo kao ja iz Valjeva, napravili taj korak da presele u Beograd, koliko su oni napredovali u odnosu na ljudi koji su čitav život na jednom te istom mjestu”, istaknula je.









Zatim je komentirala iskustvo koje joj je dalo do znanja da uistinu postoji problem u stavu nekih Beograđana. “Jednom mi je jedan čovjek, valjda misleći da je to kompliment, rekao da mu je drago što nisam iskompleksirana zato što sam iz Valjeva. Mislila sam da je prepotentnost Beograđana mit, ali tada sam shvatila da je problem mnogo većih razmjera. Ja sam lokal patriot i u redu je da su Beograđani lokal patrioti, no ponižavanje onih koji nisu iz tog grada je malograđanština”, zaključila je Marija Ognjenović i očekivano pokrenula lavinu komentara.