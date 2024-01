Marija iz Lud, zbunjen, normalan više ne izgleda ovako: Pogledajte čim je iznenadila regiju

Bosanskohercegovačka glumica Tatjana Šojić igra u najnovijem filmu na Netflixu pod nazivom ‘Šezdeset Minuta’. Naime, Marija je novim izdanjem u seriji mnoge iznenadila, o njoj su se raspisali svi regionalni mediji. Uz promjenu stila, ovo je jedan od njezinih većih uspjeha u karijeri.

Inače, u filmu priča prati Octavija Bergmanna, borca u MMA-u, koji odustaje od ključnog meča kako bi bio sa svojom kćeri za njezin rođendan. No, izazov je u tome što Octavio mora stići do svoje kćeri u roku od 60 minuta kako bi zadržao skrbništvo nad njom. Na putu do nje, suočava se s problemima i kriminalcima koji mu otežavaju misiju.