MARICA IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ PRIZNALA: ‘Bila sam ljuta na cijeli svijet, ali sve se isplatilo i svoj put ne bih mijenjala…’

Autor: I. D.

Maricu Koroliju javnost je upoznala kada je postala jedna od finalista pete sezone emisije ‘Život na vagi’ u kojoj je osvojila srca mnogih gledatelja. U show je ušla s nešto više od 134 kilograma, a iz njega je izašla s 99,5 kilograma. Naknadno je izgubila još 18 kilograma.

′Once upon a time.. Nikad više Marica u sivoj majici. Tužna, nesigurna, ali i ljuta na cijeli svijet. Nakon malo više od godinu dana obukla sam majicu od finala. Majicu za koju sam prolila krvi, znoja, ali i suza. Nakon godinu dana mogu reći da se sve isplatilo i da svoj put ne bih mijenjala. Vjerujem u sudbinu i znam da je sve tako moralo biti. I u ŽNV i sve nakon toga. Svaka dobra ali i loša odluka su dio mene i čine me to što ja jesam. Hvala svima na svakoj riječi podrške ali i pokude. Sve me to gura naprijed kada je teško′, napisala je u nedavnoj objavi na Instagramu.

Početkom prosinca pokazala je i kako je ranije okitila kuću za nadolazeće blagdane.

′Ove godine okitila sam drvce i kuću ranije nego ikada do sada. Razlog tomu je to što me ova godina naučila da je svaki odnos toliko krhak i nježan da te doslovno u jednom trenutku ima a već u drugom te oplakujemo i žalimo što nešto nismo ′napisala je nasmijana Marica pokraj fotografije božićnog drvca i dodala: ′Neki ljudi su očito s razlogom ušli u moj život a neki izašli. Ne treba žaliti ni za čim već se pomiriti da je to tako trebalo biti i da postoji nešto bolje i ljepše. Ljudi koji su mi bitni imat će moje vrijeme i pažnju više nego ikada do sada jer ne želim da žalim ni za čim kada ih jednog dana više ne bude. Zato da kada nakon dugotrajnog radnog dana dođem doma želim da me dočeka taj božićni ugođaj. To je vrijeme kada je većina ljudi sretnija, nasmješenija i trudi se biti bolja verzija sebe a taj osjećaj i ugođaj želim što duže na kraju ove iscrpljujuće godine Ljudi, volite se, poštujte sve oko sebe i nemojte biti površni u novim ali i starim odnosima. Sitnice su bitne. Veliku stvar svi možemo napraviti jednom godišnje.′.







