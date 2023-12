Mare Mikulić osvrnula se na rad teta u vrtiću: ‘Kako se osjeća roditelj drugačijeg djeteta’

Autor: I.D.

Glumica Marijana Mikulić (41) redovito dijeli detalje iz svog obiteljskog života na društvenim mrežama. Inače, Marijana je majka trojice sinova: Jakova, Andrije i Ivana, pri čemu je Jakov dijagnosticiran sa spektrom autizma. Stoga, glumica na Instagramu često zna podijeliti neke trenutke iz svakodnevnog života sa svojim Jakovom. Ovoga se puta Marijana osvrnula na predstavu koju je njen sin imao u vrtiću.

“Naše pile (5 godina) je danas imalo svoju prvu božićnu priredbu u vrtiću, prvi nastup ikada. Strepnja je bila. I pitanje što mislimo je li on spreman za takvo što. Moj odgovor je bio da dok god ne proba nećemo znati. Da je suradnja i volja teta jako bitna. I tete su se trudile, stavile me odmah uz podij i blizu vrata. Ako bude potrebe da šmugnemo s njim van”, započela je Mikulić.

‘Veselio se kad im plješćemo, skakutao, smijao se’

“Kada se dijele instrumenti, rekviziti, teta vidim njemu daje među prvima, naglašava mu da sjedne/ustane, što već tada treba. Volja nekoga da uključi dijete s teškoćama u program je važna. Svi mi koji imamo djecu urednog razvoja znamo kako nam je slaaatko gledati našu djecu kako su savladali i prate ritam, pjesmu, tekst, program.









A kada dijete to sve skupa baš i ne može. I k tome postoji opasnost da mu bude previše podražaja i svega pa da bude drame. Napetost je neminovna. Ali ja sam bila opuštena, dijete se osjećalo dobro i sigurno. Nije sve pratio koreografski, a još manje pjesmom, ali se vidno osjećao dobro, plesao među svojim prijateljima, veselio se kad im plješćemo, skakutao, smijao se. Ja sam nakon predstave plakala, što od ganuća da je bilo tako lijepo vidjeti ga među djecom, što ipak od nekog laganog stiska srca kad vidim i mlađe od njega kako sve prate, pjevaju

što od pomisli da je mogao i propustiti sve to jer da se druge zaštiti od eventualnog rušenja programa”, nastavila je.









‘Lako je pametovati’

“Još jedan predug post. Još jednom previše emocija. Sjetim se mame Dragane lani u Širokom. Skidanja djeteta s pozornice jer ometa druge dok rade ono sto on ne može pratiti. I naglašavanja da je dijete uključeno. Nije bilo, a moje dijete danas je bilo uključeno. Dana mu je prilika.

On nesvjestan bas sto je to sve. Bio je jako sretan i veselio se. I djeca s teškoćama su djeca. I trebaju sve što i druga djeca. Da, oko njih treba više truda i energije, ali ne smije ih se isključivati”, napisala je Mare.

“Lako je pametovati kad doma imaš dijete urednog razvoja i osuđivati roditelje koji se bore za svog malog specijalca. Kad ti dijete ima temperaturu posvetiš mu dodatnu ljubav i pažnju pa zamisli, probaj zamisliti, kako se osjeća roditelj drugačijeg djeteta pa onda nešto reci. Hvala našem vrtiću i tetama. I svim roditeljima i djeci”, zaključila je glumica.

Naime, mnoge su majke pisale Marijani ispod fotografije sina na Instagramu te su otkrile da i same prolaze kroz te periode sa svojom djecom.