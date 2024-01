Marcelu favoriziraju na ovogodišnjoj Dori, a sad ima poruku za finaliste The Voicea

Autor: B.G.

Ususret suboti 27. siječnja kada će održati završna emisija 4. sezone The Voice Hrvatska, Marcela Oroši se u polufinalnoj večeri imala priliku družiti se s kandidatima, razmijeniti dobru energiju i iskustva te najvažnije – poslati im poruku podrške. Kandidate je u backstageu podržao i Eric koji je pak Marceli pružio veliku podršku za njen nadolazeći nastup na Dori.

“Jako sam sretna što sam imala priliku osjetiti atmosferu ovogodišnjeg The Voice Hrvatska direktno iz studija! Iako je moje iskustvo u The Voice bilo malo drugačije, jer nisam bila sama na pozornici već sa svojim curama iz grupe Luminize, mogu razumjeti kroz što kandidati prolaze,” komentirala je Crikveničanka koja je iskusila biti dio The Voice produkcije u Nizozemskoj te je dvoboj Hard2Get vs Luminize u pjesmi “Runaway Baby” Brune Marsa postao jedan od najistaknutijih na globalnoj razni – The BIGGEST BATTLES of The Voice | Top 10.

Savjet za finaliste

“Presretna sam što sam imala priliku razgovarati s nekim kandidatima, a i mentorima. Ono što sam svakako primijetila je nevjerojatna posvećenost mentora kandidatima i poseban odnos koji su svi međusobno stvorili. U studiju to ne djeluje kao natjecanje, više kao kao druženje uz dobar show pun talentiranih mladih ljudi”, dodala je uz savjet i poruku podrške:

“Finalistima bih savjetovala da maksimalno uživaju u završnici, jer doći do tu već predstavlja pobjedu! Nakon toga, obavezno je vrijeme odmora. Ali isto tako – i da ne čekaju predugo za sljedeći korak ka glavnoj karijeri.”

U pohodu na Eurosong

Podsjetimo, glazbenica je s grupom Luminize sudjelovala u nizozemskom The Voiceu što ističe kao jedno od iskustava koje će uvijek pamtiti, a vrativši se u Hrvatsku, s nogom na gasu i odlučna nastaviti samostalnu karijeru Marcela se s “Gasoline” ove veljače natječe za statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu.

Otkad je premijerno predstavljena, pjesma kontinuirano plijeni pažnju: uz sjajnu podršku domaćeg radijskog etera i mnoštvo pozitivnih reakcija u medijima i društvenim mrežama, i internacionalna eurovizijska publika ističe ju kao jednu od favorita.









Između ostalog, “Gasoline” je u prvim danima predstavljanja izborila prvo mjesto na My Eurovision Scoreboard, platformi na kojoj glasaju fanovi Eurosonga diljem svijeta, a odmah po objavi pratećeg videa ušla je i na YouTube trending. Pjesma se može slušati na svim globalnim glazbenim platformama.