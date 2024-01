Maneken ima neobičan stav o poklonima: ‘Blokirajte tipa ako vam to ne kupuje’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Temelj stabilnih ljubavnih veza gotovo od pamtivijeka je temom raznih rasprava. Dok neki nadu polažu u povjerenje, komunikaciju i iskrenost, drugi pak ne vide ništa loše ako netko želi da ga partner obasipa skupocjenim poklonima kao znakovima pažnje. A potonji stav propagira i 31-godišnji maneken i glumac, Andreas Koundourakis.

Ovaj markantni Grk svojim savjetima postao je pravi hit na društvenim mrežama. Trenutno živi na relaciji Atena-Dubai, a na Instagramu i TikToku redovito objavljuje snimke iz luksuznih bazena, hotela, te raznih drugih ekskluzivnih destinacija. Njegove objave većinom se fokusiraju na to da žene slobodno mogu tražiti skupe poklone od partnera.

“Dečki znaju govoriti ‘Dušo, obožavam tebe i našu vezu’. Dame, ne obožava vas ako vam ne kupuje Dior. Vi ste u prijateljskom odnosu”, govori Andreas u jednoj snimci, koju je objavio iz bazena na samom vrhu jedne od visokih zgrada u Dubaiju. Ova snimka pregledana je 23 tisuće puta u samo jednom danu, a na TikToku ga prati gotovo četiri milijuna ljudi.

“Žene trebaju biti samostalne”

“Samo mi daj kuću sa pet spavaćih soba za moju djecu i mene, to je sve što mi treba”, “Moj djed kaže da žene uvijek trebaju biti samostalne, jer kad ih muškarac ostavi on ima sve, a one ništa”, “Voljele bismo lijepu torbicu i novčanik”, “Dior bi te trebao sponzorirati”, “Ne mogu se sve žene kupiti”, samo su neki od komentara.









Međutim, nije svaka njegova objava temeljena na činjenici da do ženine ljubavi dolazite ‘debelim’ novčanikom. U jednom od ranijih videa tako ističe kako bi muškarac trebao tijekom dana slati male poruke kao znakove pažnje. “Ako vam ujutro u poruci ne zaželi ‘dobro jutro’, danju ‘dobar dan’, a navečer vam ne poželi laku noć, niste njegov prioritet pa ga blokirajte”, savjetovao je.

Dobar izgled nije jedini ‘as’ u njegovom rukavu. Andreas je u tinejdžerskim godinama bio profesionalni igrač nogometnog kluba sa Krete, no ozljeda mu je prekinula karijeru. Nedugo nakon toga otvorio je vlastitu teretanu u Ateni, a imao je i nekoliko glumačkih ostvarenja. Nedavno je također izdao i album sa remiksevima pjesama u stilu tehno i tradicionalne arapske glazbe.