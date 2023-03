MAMU DJEČAKA S AUTIZMOM DOVELA NA RUB SUZA! Potresan status glumice Marijane Mikulić: ‘Nikad neću zaboraviti, bila sam u šoku’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Glumica Marijana Mikulić još je jednom prodrmala domaću javnost mučnim statusom kojim je na Instagramu opisala neke primjere iz vlastitog života,ali i života drugih obitelji sa sličnim problemima. Konkretno, dotaknula se djece s poteškoćama u razvoju, poput njenog sina kojemu je dijagnosticiran autizam i koji, navodi, nije uvijek dobrodošao na dječjim druženjima, a nažalost nije jedini. Status koji vrlo slikovito prikazuje koliko kao društvo moramo raditi svatko na sebi kako bi svima u našem okruženju bilo ljepše živjeti, možda će nekome otvoriti oči.

“Prije par dana se obilježavao Svjetski dan osoba s Down sindromom. Ljudi obuku šarene čarapice u znak podrške. Za par dana je Dan svjesnosti o autizmu. Opet će ljudi sigurno podijeliti nešto o tome na društvenim mrežama, staviti plavo srce, u znak podrške”, započela je glumica objavu.

“Ali koliko realno podržavamo te osobe? Prilazite u parkiću i potičete da se Vaše dijete igra s takvim djetetom? Idete na mjesta gdje znate da su takve osobe uključene u sustav kao djelatnici? Podržavate inkluziju i takvu djecu u grupama u vrtiću i razredima u školi u koje idu Vaša djeca?”, upitala je svoje pratitelje.





“Osobno osjetim koliko nas ljudi manje zovu na druženja, a nije ni da nam dolaze baš. Neki koje smo zvali na Jakijev rođendan, i došli su, nisu nas zvali na rođendane svoje djece”, napisala je Marijana.

“U jednom vrtiću mi je psihologica rekla da naše dijete ne može u glazbenu grupu, iako bismo plaćali punu cijenu za samo četiri sata boravka. Pogađate zašto? Jer će se roditelji druge djece buniti da će njihova djeca biti zakinuta – oni neće dobiti ono što su platili. Nikog ne osuđujem, nikom ne zamjeram ništa, i sama sam daleko od savršenstva. Samo imam potrebu reći”, otkrila je.

“Lijepo je javno pisati, podržavati, obuvati šarene čarapice i stavljati plava srca. Ali sve to je jedno veliko ništa bez konkretnih pomaka, bez shvaćanja da i naša djeca trebaju vrtić, školu, inkluziju, drugi djecu, igru… I naša djeca su djeca, s teškoćama, da, ali za sretno djetinjstvo i njima trebaju druga djeca, i društvo s više empatije. Poljubac svima, plavi, naravno”, zaključila je glumica, a u komentarima su joj se javili brojni roditelji sa sličnim iskustvima.

“Nikad neću zaboraviti kada me mama dječaka s autizmom nazvala i na rubu mi suza zahvalila jer sam njenog sina pozvala na djetetov rođendan. To je bio prvi rođendan ikad na koji je pozvan. Ja sam u šoku bila. Ostala su djeca zvala sve iz grupe osim njega. To saznanje mi je baš bilo šokantno”, napisala je jedna pratiteljica.

“Mi nažalost ne možemo biti duže od dva sata dnevno u vrtiću, nema asistenta, kad druga djeca idu van, moj sin mora kući”, otkrila je jedna pratiteljica a druga je dodala: “Djecu s poteskoćama jedino podržavaju njihovi roditelji. I to se neće ovdje dugo promijeniti.”