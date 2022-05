MAMIĆEVOJ SNAHI PROPAO BIZNIS: Tia gasi svoju tvrtku, a u rijetkom medijskom istupu objašnjava i zbog čega!

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Teška političko-ekonomska situacija koja je pogodila svijet dovela je do tektonskih promjena na hrvatskom kozmetičkom nebu – Tia Mamić, influencerica, poslovna žena, supruga Marija Mamića te snaha kontroverznog Zdravka Mamića gasi biznis.

Njezin Bela Glow odlazi u povijest, o čemu je Tia obavijestila njihove pratitelje na Instagramu.

“Dragi naši, želimo vas obavijestiti da smo nakon ove ljetne sezone (ili do isteka zaliha), primorane obustaviti proizvodnju naših Bela Glow proizvoda zbog političko-ekonomske situacije koja je pogodila cijeli svijet pa tako i nas”, napisala je Tia.





View this post on Instagram A post shared by BELA GLOW (@bela_glow__)

“Nažalost, na takvu smo se odluku odlučile zbog nemogućnosti nabave kvalitetnih sastojaka i povećanja cijena sirovina koje koristimo u našoj proizvodnji. Iako smo pokušavale pronaći kvalitetnu zamjenu za određene sirovine, to nije bilo moguće. Htjele smo zadržati našu kvalitetu od početka, no zbog trenutnih okolnosti, to ne bi bilo lako”, istaknula je.

“Želimo vam se zahvaliti na vašoj vjernosti, inspiraciji i podršci koju ste nam pružili od samog početka i poručiti da je itekako moguće da prijateljice mogu imati i uspješnu poslovnu suradnju”, zaključila je – iako je nejasno zbog čega suradnju koja se gasi zove uspješnom.









U poplavi domaćih proizvoda za kozmetiku i njegu kože, Tia je, podsjetimo, s prijateljicom Ladom Mitrašinović 2020. godine pokrenula vlastiti biznis. U to je vrijeme ‘skin care scenom’ vladala pjevačica Lana Jurčević, kojoj Tijin biznis očito nije najbolje sjeo, jer je vijest o pokretanju Bela Glowa prokomentirala riječima: “Ajme hit, odjednom svi pokreću kozmetičke brendove, od poštara do knjigovotkinje”.

Inače, i pjevačica Zsa Zsa se priključila svjetskom, pa i hrvatskom estradnom trendu te se, osim glazbi, posvetila i drugim poslovnim avanturima – konkretno, lansiranju vlastitog ulja za problematičnu kožu.

Nedavno je upala u virtualnu klopku – počela se dugo, naširoko i strastveno raspravljati s onima koji propitkuju i(li) negativno pišu o njezinom proizvodu. Sve je počelo u jednoj Facebook grupi u kojoj ‘skincare zajednica’ raspravlja o različitim proizvodima za njegu kože. Nekoliko je pratitelja, naime, u pitanje dovelo brojne segmente njezina poslovanja – preispituju istraživanje na 50 žena koje je objavila kao relevantno, činjenicu da tvornica izrade ulja nije javno objavljena, kao ni stručnjaci s kojima je surađivala…









Pročitajte više! ‘NEKA TI BOG POMOGNE…’ Omiljena hrvatska pjevačica ušla u brutalnu raspravu o svom novom proizvodu: ‘Emotivna sam i dam se naživcirati’