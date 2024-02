Mamić odustao od tužbe Monike Kravić: ‘Evo kada me je tražila pozajmicu’

Autor: I.D.

U svibnju prošle godine Zoran Mamić povukao je tužbu protiv splitskih repera Vojka V i Grše zbog teksta pjesme “Mamići”, a sad je, kako Slobodna doznaje, povukao i tužbu protiv bivše voditeljice Monike Kravić, koja je bila u braku s njegovim nećakom Marijom Mamićem.

Kako se pisalo, Mamić je od Monike sudski tražio 200.000 eura koje joj je, tvrdio je na sudu, posudio za kupnju kuće u Ravnoj Gori. “Kada me tražila pozajmicu, bila je u braku s Marijom Mamićem. Htjeli su kupiti neku kuću u Ravnoj Gori. Radilo se o pozajmici od 200.000 eura, a s Monikom Kravić Mamić sklopio sam ugovor kod javnog bilježnika”, govorio je, pisao je Večernji.

“Dogovor je bio da mi se taj novac vrati u roku od dvije do tri godine. Kako novac nije vraćen u roku, a ona se razvela od Marija, za povrat novca najprije sam se obratio njemu. No on mi je kazao da je on svoj odnos s njom riješio, a što se tiče tog novca, da to riješim s njom”, dodao je tada.

‘Nisam čitala ni gledala’

Bivši suprug Monike Kravić, Mario Mamić tad je svjedočio u stričevu korist. “Znam da je stric mojoj bivšoj supruzi posudio 200.000 eura za kupnju nekretnine u Gorskom kotaru i uređenje stana u Novalji. Iznos od 100.000 eura bio joj je uplaćen na račun, a 300.000 kuna bilo je uplaćeno na moj račun pa sam taj novac uplatio na njezin. Dio novca isplaćen joj je i u gotovini, a tome sam osobno bio prisutan”, rekao je Mario.

U svojem iskazu tijekom postupka Monika nije osporavala da je kod javnog bilježnika potpisala ugovor sa Zoranom Mamićem, no osporavala je da je od njega ikada dobila ikakav novac. “Taj sam ugovor potpisala na zahtjev svog supruga Marija Mamića. Nisam ga čitala ni gledala što potpisujem, a nisam supruga puno ni ispitivala oko toga”, pričala je.

“On mi je samo rekao da je to dio nekih njihovih poslovnih kombinacija. Na taj sam ugovor i zaboravila, a čak i kada sam sa Zoranom Mamićem bila u dobrim odnosima, o tom se ugovoru nije razgovaralo. U to sam vrijeme kupila jednu nekretninu na svoje ime, no ta nekretnina nema veze s ovom pozajmicom jer, dok sam bila u braku s Marijem, mi smo dobro živjeli i nitko nam nije trebao pozajmljivati novac”, rekla je tijekom postupka Monika.

Mamić je prvotnu presudu dobio 2019. Prema tadašnjoj presudi Općinskog suda u Sesvetama, uz 200.000 eura, Monika je Mamiću morala isplatiti i kamate od 2016. godine te 167.750 kuna troška sudskog postupka. Tužba je potom završila na Županijskom sudu u Osijeku, koji je predmet vratio na ponovno suđenje. Kako piše Slobodna, Mamić je tužbu povukao u prosincu prošle godine.