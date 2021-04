‘MAMI SU REKLI DA SAM POGINUO’: Poznati hrvatski plesač doživio tešku prometnu nesreću!

Autor: Š. P.

“Mamu su nazvali sa skrivenog broja da sam poginuo. Možete misliti majku koja ima 71 godinu kako je to primila. Do mene se nije moglo doći dva dana, jer je moj osobni telefon bio na autoputu pa su ga jedva našli”, rekao je za emisiju In Magazin Nove TV Alen Sesartić, poznati hrvatski plesač i koreograf kojem se 4. siječnja ove godine život promijenio iz temelja.

S poznanikom je, naime, iz Splita krenuo na poslovni put u Zagreb. Vozač je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu.

“To su takve sekunde da… Ti samo se pomoliš i kažeš – molim te da nije kraj. To su milisekunde gdje tvoj mozak ne može reagirati kako bi trebao. Ja sam, srećom, na sebi imao jaknu i bacio sam je na glavu da ne vidim ništa od toga. Samo se sjećam trenutka kad smo udarili u ogradu, nakon toga se ničega ne sjećam”, priča Alen koji je u plesačkoj karijeri surađivao sa svim domaćim najvećim zvijezdama, a 2016. godine zaplesao je i s Lady Gagom.

“Imao sam povredu 15 fraktura, hematom na mozgu, čak su me i oživljavali”, priča plesač kojem su doktori predviđali da tri mjeseca neće moći ustati. Proradio je, kaže, “splitski dišpet” pa je prohodao nakon 25 dana.

“U početku mi je bilo katastrofa, pao sam u kroničnu depresiju. Moj tijelo je moj alat, jednostavno nakon tri sekunde, probudiš se u bolničkom krevetu, ne možeš pomaknuti ni palac na nozi”, otkriva Sesartić u In Magazinu.









Njegova plesačka karijera sad je upitna, a kinezioterapeutkinja Ivana Bilat trudi se sa čitavim timom liječnika kako bi Alen mogao odbaciti štake i, nadaju se svi, vratiti svojim najvećim ljubavima – glazbi i plesu.