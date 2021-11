‘MAMA, ‘KO TEBE TUČE?’ Kćer Nives Celzijus šokirali tragovi na zanosnoj majci

Autor: T. Š.

Novinaru Davoru Gariću godinama polazi za rukom izvuči razne informacije iz naših poznatih dama. No, da će mu otkriti svoje najskrivenije beauty tajne, to se baš i nismo nadali. Danijela Martinović, Sonja Kovač, Nives Celzijus, Bojana Gregorić i Maja Šuput su dame koje u javnosti uistinu izgledaju besprijekorno, a Gariću su za IN Magazin bez ustručavanja otkrile kako uspijevaju izgledati gotovo savršeno. Dobro ste slutili, iza sve te ljepote i glamura krije se prava vojska profesionalaca, ali i nekoliko ‘slatkih’ trikova.

Nives Celzijus poznata je po svojim oblinama i zanosnoj figuri, a otkrila je da je za to zaslužan korzet u kojeg ju utegne Marko Grubnić. Kaže da ju zna toliko stezati da ju je kćer jednom pitala tko ju tuče.

”Pa da, ima taj jedan Markov poseban korzet, koji nije bio samo u jednoj emisiji, nažalost. S jedne strane nažalost jer doslovce ne mogu disati u njemu i znala bih poslije kad skinem korzet imati tragove. Pita me kćer ”Mama, ‘ko tebe netko tuče”, a opet tu je tajna mog uskog struka i ljepote, tako da Marko me zaista usuče u taj korzet i onda dobijem te savršene proporcije”, otkriva Nives.

O izgledu Maje Šuput brine tim stručnjaka, a priznala je da ni sama ne zna što će ju dočekati za neko snimanje, koncert ili event.









”Pored sve te horde ljudi koji hodaju za mnom…ja samo dođem. Imam iste ljude s kojima radim cijeli život i to je sjajno što si ja ne moram uopće davati truda da se pitam ”A kako ću ja izgledat?”. Ja stvarno nikad ne znam kako ću ja izgledati, ja to njih jednostavno ne pitam. Mi ti imamo nekakvu grupu u kojoj se dopisujemo, pa frizer da svoj prijedlog, make up artist svoj, stilist svoj….ja kažem ”Hoću li ja nešto reć?”, oni svi napišu ”Ne!”. Oni sve to donesu na set, oni se međusobno čuju, uopće me ne zamaraju. Tako da ti se ja uvijek iznenadim. Isto recim kao sad. Ti misliš da sam ja prije 15 minuta znala da ću ja ovako izgledat? Ne”, priča Maja.

Danijela Martinović otkrila je da o njenom izgledu brine čak 20 ljudi. ”Njih je 20. Nemojte žene sad stati ispred ogledala i misliti da ste ružne! Ne, ne, ne! 20 ljudi se brinulo da ja izgledam ovako danas…”, otkrila je Danijela Martinović.