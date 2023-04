‘MALO SAM SLUŽILA NARODU, A SADA BOGU’ Za Maju Blagdan vjera je putokaz koji je vodi kroz život: ‘To je bio moj odabir’

U Special Happy Showu gostovala je Maja Blagdan – jedan od naših najljepših vokala. Splitsku pjevačicu sa zagrebačkom adresom nemamo baš prilike često čuti, a još manje vidjeti u medijima. Pjesma ‘Sveta ljubav’ obilježila joj je karijeru, a još uvijek je jedna od najuspješnijih predstavnica Hrvatske na Eurosongu.

”Svetu ljubav uvijek rado izvodim, rekla bih da je to pjesma moje duše, kad smo je snimali ušla mi je odmah u srce i drago mi je da ju je i publika tako doživjela. U Oslo smo stigli tjedan dana prije nastupa, imali smo probe, sve je bilo profesionalno, grandiozno, sve je moralo štimati, imali smo baš jako puno probi. Panika me ulovila dva dana prije nastupa, dogodila mi se potpuna blokada, željela sam otići doma i to mi je bio baš krizni trenutak, ali srećom nisam. Toliko smo dobro prošli, u jednom trenutku smo čak bili drugi, sjećam se da je jedan član naše ekipe, kojeg neću imenovati, uzviknuo – Pa nećemo valjda pobijediti!” ispričala je Maja.

”Bili su fantastični, kada sam gledala pomislila sam: Wow, što je sada ovo!?. Mislim da su bili najkompletniji i najuvjerljiviji i mislim da su bili dobar odabir. Let 3 nije od jučer, imaju svoj stil i poruke koje žele prenijeti, furaju svoj film, kad si autentičan svoj i kada stojiš iza toga što radiš onda ti ljudi vjeruju. Tako je s Letom 3. Nisam dublje ulazila u analize pjesme, jer ni dečki ne pričaju puno nama što su htjeli reći, važan mi je bio prvi dojam, a bili su upečatljivi to je apsolutno. Našim dečkima želim svu sreću i da prođu to ‘zlokobno’ polufinale” kaže Maja.

Iz medija i fokusa javnosti povukla se nenamjerno. Rekla je da joj je život jednostavno otišao u drugom smjeru, u tim trenucima nije ni znala kojem ali drago joj sada da je tako ispalo.

”Malo sam služila narodu, a sada Bogu…Prije više od deset godina imala sam priliku zapjevati na seminaru duhovne obnove. Nakon toga sam ostala u tome i sav moj glazbeni izričaj pretočio se u duhovnu glazbu. To traje i dan danas. U međuvremenu sam nastupala sa svojim bendom i duhovnom glazbom, mediji to ne prate, a ni ja nisam imala potrebe o tome pričati. To jesam li došla, pošla, ili vratila se, ne volim razmišljati na taj način, život nosi svoje” ističe Maja.

Progovorila je o svojim planovima, ‘povratku’ i tome kako se pronašla u vjeri…

”Za mene, vjera je jedan sjajni veliki putokaz koji me vodi kroz život, nešto čemu se uvijek okrećem, nešto na čemu želim izgraditi svoj život, rad i sve svoje odnose. Više od deset godina sam na jedan sveobuhvatan način u vjeri, na duhovnim seminarima, misama i duboko u toj stvarnosti. Drago mi je da sam pronašla balans i unutarnji mir koji nam je svima potreban”

Za 40.-u obljetnicu karijere, Maja si priželjkuje koncert, no prije toga potrebno je snimiti nove pjesme, a radosne trenutke namjerava podijeliti sa svojom publikom, ali vjerojatno ne na društvenim mrežama, jer tamo baš i nije aktivna.









”Nekako to je bio moj odabir. Imam službenu facebook stranicu koju ne vodim ja, nego netko u moje ime. Kada si od rane mladosti izložen javnosti na način da privatni život gotovo i nemaš, onda to i ne čudi. Osjećala sam da sam u službi svega toga, sve mi se činilo previše i prenasilno. Pozdravljam nove stvari, no kako vrijeme odmiče, čini mi se da sam bila u mogućnosti sve to izbjeći bez da naškodi onome što radim. Smatram da nije dobro kad je sve razotkriveno, mislim da ljudima treba ostaviti prostora, meni se to ne dopada, ali ja sam jedna starija generacija” zaključila je Maja.